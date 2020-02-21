2020-02-21T13:35:23+03:00
Общество

Почти треть барнаульских многоэтажек не достраивают в срок

На это влияет как бюрократия и финансовые трудности застройщиков, так и безразличие дольщиков
БОРЗОВ Денис
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СК "Сибирия", ул. Промышленная,4СК "Сибирия", ул. Промышленная,4
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В Алтайском крае все чаще задерживают сдачу «новоиспеченных» зданий. На сегодняшний «задерживаются» 23 сегодняшних барнаульских новостройки.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», ранее застройщики признавались, что чаще всего на нарушение графика влияют бюрократические проволочки, проверки и экспертизы различных инстанций. Это отчетливо наблюдается в проектах, где менялась этажность, подрядчики, концепция и т. п. Например, максимальный перенос, по данным Дом.рф, составил 12 кварталов (ул. П. Сухова, 34), 10 кварталов (ул. Юрина, 168к), 9 кварталов (ул. Промышленная, 4).

Зачастую условия застройки меняются и из-за финансовых трудностей, а также безответственных поставщиков стройматериалов. В числе предприятий, которым в силу разных причин пришлось перенести сроки у строящихся сегодня высоток, оказались «Вотэтодом», ПСИП «Сиада», «Строительная инициатива», ГК «Союз», «Союз Строй», МК «ПР-Холдинг», СК «Сибирия», «Строительный камень», «Домстрой», ИСК «Алгоритм», «Западное», «Регионстрой», ИСТК «Дельта», «Барнаулкапстрой», ИСК «Аванград».

Зачастую поражает и равнодушие самих дольщиков. Лишь в некоторых случаях граждане пытаются взыскать неустойки или разорвать договоры, поднимают «шумиху» и жалуются во все инстанции. Просрочка при этом может составить 2-3 квартала. Тогда как при более длительных переносах в некоторых проектах дольщики относятся к проблемам застройщика куда терпимее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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