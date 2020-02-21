На Алтае продается «золотой» участок с маралами за 35 млн рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:04:16+03:00

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В Алтайском крае продается интересный участок. Он находится в одноименном районе рядом с селом Никольское. По словам собственника, в 50-ти метрах от земли находится три искусственных водоема, в 20-ти метрах – горная речка. По соседству текут три ручья, на которых можно найти «клад» - золото.

Как сообщили на Алтайском портале недвижимости, еще одной приятной особенностью является тот факт, что это нетронутые, первозданные красивейшие места. Как известно, природа Алтая славится большим количеством диких животных различных видов.

Вблизи от участка проложена горнолыжная трасса с тремя спусками: 1379 м, 800 м и 600 м. Канатная дорога имеет протяженность 560 метров, пропускную способность – 560 человек в час.

Общая площадь продаваемой территории – довольно внушительная и занимает 52,4 га. Стоимость на сегодняшний день составляет 35 млн рублей.

- Собственник предлагает оборудовать здесь базу для охотников. Кстати, неподалеку функционирует маральник со своим специализированным комплексом отдыха, - сообщили на портале.

К слову, с маралами нужно быть поаккуратнее, ведь это уникальные исчезающие животные.

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Подрядчик должен будет разработать проект, продумать единый стиль в оформлении пешеходных зон и создать интуитивно и визуально понятные указатели и карты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU