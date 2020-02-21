Google Карты включили Телецкое озеро в список самых живописных мест России
Сервис Google Карты, который в этом году отмечает 15-летие, составила список из 15 самых завораживающих и впечатляющих мест России и в этом ТОПе оказалось Телецкое озеро.
- «Золотое Озеро» — так это место называют жители Алтая. Дайверы рассказывают, что на глубине можно встретить необычные виды рыб и окаменевшие реликтовые деревья. Туристам здесь останавливаться на ночевку не разрешают, но изучить укромные уголки Алтая можно на Google Картах, - описывают авторы ТОПа Телецкое озеро.
Помимо него в рейтинг самых живописных мест России включили порт «Севкабель» в Санкт-Петербурге, Дон в Ростове-на-Дону, Шарташские каменные палатки и Белую башню в Екатеринбурге, стадион футбольного клуба «Краснодар», природный заповедник «Столбы» в Красноярске, Камень Ермак в Пермском крае и другие объекты.
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ИСТОЧНИК KP.RU