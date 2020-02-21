Google Карты включили Телецкое озеро в список самых живописных мест России

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:37:03+03:00

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Сервис Google Карты, который в этом году отмечает 15-летие, составила список из 15 самых завораживающих и впечатляющих мест России и в этом ТОПе оказалось Телецкое озеро.

- «Золотое Озеро» — так это место называют жители Алтая. Дайверы рассказывают, что на глубине можно встретить необычные виды рыб и окаменевшие реликтовые деревья. Туристам здесь останавливаться на ночевку не разрешают, но изучить укромные уголки Алтая можно на Google Картах, - описывают авторы ТОПа Телецкое озеро.

Помимо него в рейтинг самых живописных мест России включили порт «Севкабель» в Санкт-Петербурге, Дон в Ростове-на-Дону, Шарташские каменные палатки и Белую башню в Екатеринбурге, стадион футбольного клуба «Краснодар», природный заповедник «Столбы» в Красноярске, Камень Ермак в Пермском крае и другие объекты.

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Желание жить в месте силы породило еще одну проблему – строительство частных домов, да не где-нибудь, а прямо на территории Катунского заповедника и буферной зоны горы Белуха. Если точнее, речь идет про озеро Дарашколь. Дома возводятся, можно сказать, с видом на гору (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU