Уникальные алтайские объекты ЮНЕСКО оказались под угрозой

В список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России входят всего восемь мест. Одно из них – на Алтае, и то оказалось под угрозой исключения из перечня.

Золото Алтая

Золотые горы Алтая были включены в состав объектов Всемирного наследия в 1998 году. В них включены три участка гор: Алтайский заповедник и буферная зона Телецкого озера, Катунский заповедник и буферная зона горы Белуха, а также плоскогорье Укок. В настоящее время как минимум два из них находятся в опасности.

По данным издания «Ведомости», в 2017 году Федеральное агентство по недропользованию – Роснедра выдало компании «Континент» разрешение на разработку месторождения рассыпного золота на территории Буферной зоны Телецкого озера. Однако специалисты Greenpeace уверены, что если работы будут вестись, это неминуемо приведет к загрязнению реки Малый Калычак – собственно там и планируют добывать драгоценный металл. Также в списке интересов компании непосредственно и само Телецкое озеро. В ЮНЕСКО уже в курсе ситуации и пытаются всячески решить эту проблему, однако лицензия у компании «Континент» не до сих пор аннулирована.

Куда проще дела обстоят в Алтайском крае. Здесь также планировалась добыча рассыпного золота в Солонешенском районе. Вой подняли экологи, биологи и местные жители. Дело в том, что уже после того как начались разработки на реке Ануй, была утверждена новая редакция Красной книги России. В нее вошли новые растения и виды рыб, обитающих как раз в этой местности.

Судебные заседания длились долго, но в итоге было принято судьбоносное для экологии решение остановить добычу золота, более того, компания должна вернуть в первозданный вид приток реки, восстановить почву на берегу высадить 15 гектар вырубленных ранее деревьев. Алтайские экологи лично взяли под контроль весь процесс. Это в какой-то степени можно считать прецедентом, который дает некоторую надежду, что и в случае с Телецким озером будет принято решение об отзыве лицензии на разработку месторождения золота.

Однако это не единственная угроза. Еще в конце 2017 года правительство России подписало распоряжение о создании на территории Турочакского муниципального района всесезонного горноклиматического кластера «Золотое озеро». Для этого 17 гектаров лесного фонда были переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов. При этом, как выяснилось, российская сторона не согласовала свои действия с ЮНЕСКО. В свое оправдание она заявила, что строительство ведется за пределами «Золотых гор Алтая».

Дом с видом на Белуху

Желание жить в месте силы породило еще одну проблему – строительство частных домов, да не где-нибудь, а прямо на территории Катунского заповедника и буферной зоны горы Белуха. Если точнее, речь идет про озеро Дарашколь. Дома возводятся, можно сказать, с видом на гору.

В ЮНЕСКО об этих нарушениях также не знали до последнего. Специалисты организации считают, что строительство может нанести урон природному комплексу «Золотые горы Алтая». По данным эксперта Greenpeace земли были переданы в частную собственность для развития рекреационной инфраструктуры.

- На одном из участков построен дом, зарегистрированный как объект капитального строительства (что запрещено режимом природного парка), - говорит в своей статье Михаил Крейндлин, специалист-практик в природоохранном и смежном законодательстве.

По заявлению российского отделения Greenpeace прокуратура Республики провела проверку и подтвердила незаконность передачи земельных участков в частную собственность. Также она подтвердила факт постройки дома, однако по какой-то причине не признала это нарушением. Организация была вынуждена обратиться в Генеральную прокуратуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алтайские экологи добились запрета на добычу золота в Солонешенском районе

Против добычи золота в Солонешенском районе выступали местные жители, биологи, географы и археологи. Но целый год старатели беспрепятственно добывали золото на реке (подробнее)