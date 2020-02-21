«Динамо-Алтай» уступило в первой домашней игре «Челнам» и упустило чемпионство

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:54:59+03:00

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В четверг, 20 февраля, в Барнауле прошел первый матч противостояния с единственными конкурентами «Динамо-Алтай» за чемпионство - «Челнами».

Как сообщили в пресс-службе министерства спорта Алтайского края, сначала гости действовали немного острее. Шайба ударилась в штангу наших ворот, а потом Волохин разобрался с «буллитом» в исполнении Демчева.

«Динамовцы» тоже были близки к тому, чтобы забить, но удача не улыбалась им. Барнаульские хоккеисты дважды могли выйти вперёд, но Локтев не реализовал выход один на один, а бросок Завьялова на добивании не застал врасплох Бронникова.

Первую шайбу забили татарстанцы - Волохин отразил удар Демчева и уронил клюшку, без которой уже не справился с щелчком Калинина - 0:1. Чуть позже дела пошли еще хуже - Файзуллин изловчился и неожиданно пробил с близкой дистанции из под себя, а Демчев спокойно сыграл на добивании - 0:2.

В последнем периоде барнаульцы должны были только побеждать, иначе наша команда выбывала из чемпионской гонки. Иначе «Челны» становились бы недостяжимыми в турнирной таблице и, соответственно, брали золото чемпионата.

За шесть минут до конца наши хоккеисты смогли забить. Коньков с правого пятака прошил-таки крепость в лице Бронникова - 1:2. Около минуты матч проходил под громкое: «молодцы-молодцы!». Но «Динамовцы» упустили свой шанс на чемпионство. Остается надеяться, что в оставшихся двух домашних матчах они наберут три очка, чтобы сместить «Чебоксары» со второй строчки.

Второй матч серии пройдет в субботу, 22 февраля, в 17:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU