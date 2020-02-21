В Барнауле пройдут зрелищные зимние трековые гонки

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:49:52+03:00

Зрителей порадуют не только спортсмены, но и организаторы

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Спортивные гонки приурочены к Дню защитника Отечества. Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам пройдет 22 - 23 февраля на Барнаульском ипподроме (проспект Космонавтов, 61). В гонках примут участие около 40 пилотов Сибири. Они будут соревноваться в двух классах отечественных автомобилей (Д2-классика и А-1600).

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в первый день соревнований, 22 февраля, состоятся тренировочные и хронометрируемые заезды. Следующий день начнется с официального открытия и пройдут финальные заезды всех зачетных групп.

По словам организаторов, на автомобильном празднике посетителей и спортсменов будут ждать не только зрелищные гонки, но и веселые конкурсы и угощения. Стоимость билета для взрослых - 150 рублей, для детей от 7 до 12 лет - 50 рублей, до семи лет - бесплатно. Начало соревнований - в 11.00.

Напомним, чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам организует Алтайская федерация автомобильного спорта при поддержке Министерства спорта Алтайского края. Ежегодно соревнования по трековым гонкам в Барнауле посещают от трех до пяти тысяч человек, что весьма неплохой показатель для спортивных событий в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU