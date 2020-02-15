2020-02-15T08:14:37+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула очистилась от порчи за деньги, отложенные на свадьбу сына

Сейчас колдунью, которая провела ритуал, ищет полиция
Юлия ЕВГРАФОВА
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ДеньгиДеньгиФото: Олег УКЛАДОВ
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Жительница Барнаула отдала деньги, которые копила на свадьбу сына, колдунье. Та за 600 тысяч рублей сняла порчу с женщины и скрылась в неизвестном направлении. Сейчас аферистку разыскивает полиция.

Недавно в отдел полиции обратилась 56-летняя местная жительница. Она рассказала, что как-то впустила в свой дом незнакомую женщину. Ей якобы необходима была пишущая ручка. После того, как она ее получила, то выступила с заявлением, что в доме жительницы Барнаула негативная энергетика. По классическому сюжету дальше последовал рассказ о том, что на хозяйке дома порча.

- По словам потерпевшей, она даже не заметила, в какой момент попала под психологическое воздействие незнакомки, а в ходе ритуала по снятию порчи отдала ей все имеющиеся в доме деньги, которые откладывала на свадьбу сына, - дополнили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

А отложить доверчивая женщина успела без малого больше 600 тысяч рублей. Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в крупном размере».

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Как предварительно установило следствие, инцидент произошел 7 февраля. В тот день мужчина находился в состоянии наркотического опьянения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жительница Барнаула очистилась от порчи за деньги, отложенные на свадьбу сына
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