Барнаулец избил и ограбил парня из-за 50 рублей

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:19:33+03:00

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В Барнаул осудили мужчину, который вместе с приятелем избил и ограбил парня. Его добычей стали лишь 50 рублей, а срок он получил в колонии строгого режима.

Как рассказал помощник прокурора Железнодорожного района Евгений Березко, в апреле 2019 года около пяти утра мужчина предложил знакомому ограбить молодого человека, курившего неподалеку от входа в компьютерный клуб. Они завели потерпевшего за угол дома, где один мужчина бил парня, а другой держал.

Добычей преступников стал кошелек. Обнаружив в нем только одну купюру в 50 рублей, грабители выбросили его неподалеку от места происшествия.

На суде зачинщик грабежа пытался убедить всех, что он не был парня, но ему не поверили. Кроме того, в ходе следствия стало известно о его причастности к краже. Ему назначили наказание в колонии строгого режима на срок 2,5 года. Уголовное преследование в отношении его подельника прекратили, так как тот умер, не дождавшись суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU