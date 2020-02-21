2020-02-21T07:39:29+03:00
Спорт

Под Барнаулом пройдет Кубок Алтая по парапланеризму

Стартовый взнос - 500 рублей, он идет в призовой фонд
БОРЗОВ Денис
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Соревнования по парапланеризму. Фото: Станислав ЖерносенкоСоревнования по парапланеризму. Фото: Станислав Жерносенко
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Под Барнаулом в субботу, 22 февраля, в 10.00 пройдет Кубок Алтая по парапланеризму (полет на точность).

Спортивное событие состоится рядом с селом. Голубцово (50 км от Барнаула по заринской трассе, ориентир - заправка EVO). На соревнования приглашают всех желающих спортсменов и зрителей.

- Для вашего комфорта рекомендуем форму одежды для активного зимнего отдыха. Будут организованы бесплатные кофе и чай. Но, как показывает практика, лишние термосы с горячими напитками – не лишние, - рассказали организаторы соревнований.

Также сообщается, что в этом году будет организован механический подъем на гору с парапланом, что существенно облегчит жизнь пилотам. Стартовый взнос составляет 500 рублей (он идет в призовой фонд и организацию подъемника).

Призы: за первое место в абсолютном зачете 5000 руб, 2 место – 3000 руб, 3 место – 2000 руб. Спортсменам из Алтайского края будут присвоены следующие разряды: за первое место – КМС, 2,3 места – 1 разряд. Всем остальным участникам (и из других регионов) – 3 разряд.

Напоминаем, что зарегистрироваться участники могут по ссылке.

Подробная информация, положение на страничке мероприятия.

Соревнования по парапланеризму. Фото: Станислав Жерносенко

Соревнования по парапланеризму. Фото: Станислав Жерносенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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