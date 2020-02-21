В Алтайском крае ненадолго изменится расписание поездов

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:49:11+03:00

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Расписание электричек Алтая изменится из-за праздничных дней в феврале и марте.

День защитника Отечества и Международный женский день изменит расписание пригородных поездов АО «Алтай-Пригород». 23 февраля и 8 марта отменяется электропоезд №6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

Как сообщили на сайте Западно-Сибирской железной дороги, также «сетка» электричек изменится следующим образом: 24 февраля и 9 марта назначаются электропоезда:

– №6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47);

– №6001 Озёрки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

24 февраля и 9 марта отменяются электропоезда:

– №6021 Озёрки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);

– №6101 Депо – Барнаул (отправление в 7:04, прибытие в 7:43);

– №6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

– №7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25);

– №6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

25 февраля и 10 марта назначается электропоезд №6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

25 февраля и 10 марта отменяется электропоезд №6001 Озёрки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

Расписание движения остальных электричек - без изменений. Подробную информацию можно получить в пригородных кассах АО «Алтай-Пригород», по телефону 8 (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU