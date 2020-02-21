Необычную для улицы Попова пробку зафиксировали в Барнауле

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:02:55+03:00

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Утром на улице Попова в Барнауле сервис Яндекс.Пробки зафиксировал необычно сложную пробку. Она растянулась от улицы Трактовая до Власихинской. Длина затора составила 3,2 км. Пробка продержалась 1 час. Автомобилисты могли в ней простоять 28 минут, что на 19 минут больше обычного.

В целом максимальная загруженность дорог Барнаула утром составила 7 баллов. Это на 1 балл меньше, чем вчера, 20 февраля, и на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями (5 баллов) стали проспект Ленина при движении в центр, улица Власихинская в центр, улица Кутузова, Загородная к улице Челюскинцев.

Самые крупные пробки (помимо той, что была на ул. Попова):

- улица Кутузова, пробка продержалась 1,5 часа от шоссе Ленточный Бор до Ангарского проезда.

- Павловский тракт, 2 часа от улицы Малахова до Новороссийской.

- Змеиногорский тракт, 50 минут от Вешней улицы до остановки "Динамо".

- улица Попова, 1, 5 часа от Северного Власихинского проезда до моста над ж/д.

Сейчас загруженность дорог оценивает в 5 баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU