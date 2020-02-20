Серийного вора металлических гаражей задержали в Барнауле
Полицейские Барнаула задержали мужчину, которого подозревают в серии краж металлических гаражей на территории Алтайского края.
- В пункт полиции «Докучаево» отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу обратился 55-летний пострадавший. Он заявил, что неизвестные украли у него металлический гараж. Ущерб он оценил в 35 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель. Он вывозил чужие гаражи, которые хранил на территории одного из заводов края, а затем перепродавал. Таким образом, мужчина успел вывести и сбыть 28 гаражных боксов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Кражу жвачки расследуют в Барнауле
Жвачку украли из автомата, причем, вероятнее всего, это произошло не единожды, а длилось целый месяц. В качестве подозреваемых выступает группа подростков (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU