2020-02-20T06:42:12+03:00
Происшествия

Серийного вора металлических гаражей задержали в Барнауле

На его счету 28 гаражных боксов
Анна СЕМИНА
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Украденные гаражи подозреваемый хранил на территории заводаУкраденные гаражи подозреваемый хранил на территории заводаФото: Евгения ГУСЕВА
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Полицейские Барнаула задержали мужчину, которого подозревают в серии краж металлических гаражей на территории Алтайского края.

- В пункт полиции «Докучаево» отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу обратился 55-летний пострадавший. Он заявил, что неизвестные украли у него металлический гараж. Ущерб он оценил в 35 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель. Он вывозил чужие гаражи, которые хранил на территории одного из заводов края, а затем перепродавал. Таким образом, мужчина успел вывести и сбыть 28 гаражных боксов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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