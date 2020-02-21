Алтайскому пенсионеру вместо охотничьего жилета продали порошок

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:20:57+03:00

Мужчина получил на почте совсем не то, что ожидал

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Алтайские полицейские ищут мошенников, которые отправили интернет-покупателю стиральный порошок вместо того, что ему бы хотелось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, к правоохранителям обратился житель Барнаула. 75-летний пенсионер рассказал, что на одном из сайтов объявлений в интернете он нашёл сообщение о продаже жилетов для охоты и рыбалки. Его устроили все условия – цена, доставка и продавец, и он оформил заказ.

Когда рыбак договорился с продавцом, он решил отправить на указанный счёт больше 4000 рублей. Получив посылку на почте, потерпевший открыл её дома и увидел вместо ожидаемых жилетов пачку стирального порошка. Мужчина обратился в органы внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

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ИСТОЧНИК KP.RU