2020-02-21T14:20:57+03:00
Происшествия

Алтайскому пенсионеру вместо охотничьего жилета продали порошок

Мужчина получил на почте совсем не то, что ожидал
БОРЗОВ Денис
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Алтайский охотникАлтайский охотникФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские полицейские ищут мошенников, которые отправили интернет-покупателю стиральный порошок вместо того, что ему бы хотелось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, к правоохранителям обратился житель Барнаула. 75-летний пенсионер рассказал, что на одном из сайтов объявлений в интернете он нашёл сообщение о продаже жилетов для охоты и рыбалки. Его устроили все условия – цена, доставка и продавец, и он оформил заказ.

Когда рыбак договорился с продавцом, он решил отправить на указанный счёт больше 4000 рублей. Получив посылку на почте, потерпевший открыл её дома и увидел вместо ожидаемых жилетов пачку стирального порошка. Мужчина обратился в органы внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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