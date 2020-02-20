Ради галочки участковый не стал искать вора и из своего кармана возместил ущерб потерпевшему

Эта история произошла в июле 2019 года. К участковому села Табуны Алтайского края обратился местный житель с заявлением о краже вещей из автомобиля. Но вместо того, чтобы искать воришку, участковый решил заработать галочку за раскрываемость преступлений более простым путем.

- Полицейский купил за свои деньги магнитолу, аналогичную украденной, и отдал ее хозяину взамен на заявление о том, что у того ничего не крали, - рассказывает помощник руководителя краевого Следкома по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Однако полицейский допустил осечку – вещица была другой фирмы. Сам пострадавший этому особого внимания не придал, в отличие от другого полицейского, которому передали это дело из-за отпуска горе-участкового. Быть может, он так торопился отдохнуть, что решил рискнуть и поставить «все на черное». Но не судьба…

В итоге в отношении незадачливого участкового было возбуждено дело по ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. По закону ему грозит штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет.

- В лучшем случае он может «замирить» ситуацию. Но при этом участковый будет признан виновным, а значит, работа правоохранителя ему уже не светит, - отметила Елена Коновалова.

Неприятные последствия ожидают не только его...

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, если вина сотрудника полиции будет установлена, он будет уволен, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения. Кроме того, участковый понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Кстати, недавно на Алтае был похожий случай. Судебный пристав прощала долги нарушителям, чтобы облегчить себе жизнь. Под ее «патронажем» несколько автонарушителей сами того не ведая, избавились от штрафов ГИБДД. Речь о суммах от 500 до 5000 рублей. Теперь «фея в погонах» сама предстанет перед судом.

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Еще в 2014 году обвиняемый уговорил двух знакомых купить для него в кредит товары в магазине бытовой техники, при этом он обещал, что будет своевременно вносить нужные платежи. Знакомые полицейского согласились ему помочь, однако он даже не собирался платить по кредитам (подробнее)