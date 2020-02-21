На обновление парка, рощи и зеленых зон Барнаула выделили 65 млн рублей

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:22:10+03:00

Зоны были выбраны по итогам голосования в конце 2019 года

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Средства направят для благоустройства Мизюлинской рощи и зеленой зоны на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной.

Подрядчик должен будет разработать проект, продумать единый стиль в оформлении пешеходных зон и создать интуитивно и визуально понятные указатели и карты.

- В проектах благоустройства рощи и сквера должны присутствовать новое освещение, посадки крупномерных деревьев, цветочное оформления и малые архитектурные формы, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Что касается парка «Изумрудный», КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» совместно с комитетом по финансам Алтайского края решает вопрос о выделении денег из краевого бюджета на разработку для него проектно-сметной документации.

На строительно-монтажные работы по благоустройству трех общественных территорий будет потрачено 65 млн. рублей.

Напомним, в ноябре прошлого года проходило голосование по выбору территорий для благоустройства в 2020 году по программе «Формирование современной городской среды». Две недели барнаульцы выбирали из 44 территорий самые достойные.

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ИСТОЧНИК KP.RU