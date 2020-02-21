На Алтае 25 сел снова оказались в снежном плену

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:36:57+03:00

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Из-за метели, которая наблюдалась в Алтайском крае 19 и 20 февраля, 25 сел Змеиногорского района снова оказались в снежном плену. Вызволят из него жителей региона только на выходных.

Накануне специалисты дорожных служб уже начали расчищать проезды к населенным пунктам. Из-за непрекращающегося снегопада оперативно сделать это сложно. Сейчас в селах, где затруднен проезд, работает 14 машин районного ДСУ. Закончить работы по расчистке территорий планируют на выходных, сообщает «ГТРК – Алтай».

-У нас у отряда МЧС есть три снегохода, есть волонтёры на снегоходах. Пока никаких заявок по продуктам питания или медикаментам не поступало. До этого дороги были везде открыты, специалистами здравоохранения пополнены запасы медикаментов, в магазины завезены продукты питания, - рассказал первый замглавы района Евгений Фролов.

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Проверку проводили совместно с участием прокуроров районов Барнаула. Она потребовалась из-за сложившейся погодной обстановки – снегопады, а затем оттепель сделали свое дело – на земле стала появляться наледь, а на крышах сосульки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU