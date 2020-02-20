2020-02-20T06:04:37+03:00
Общество

19 управляющих компаний Барнаула наказали за плохую уборку территорий

Их бездействие несет угрозу безопасности жизни и здоровья людей
Анна СЕМИНА
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Представление было внесено и в городской комитет ЖКХПредставление было внесено и в городской комитет ЖКХФото: Анна СЕМИНА
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Прокуратура Барнаула провела проверку соблюдения требований законодательства при содержании придомовых территорий управляющими компаниями и выявила многочисленные нарушения.

Проверку проводили совместно с участием прокуроров районов Барнаула. Она потребовалась из-за сложившейся погодной обстановки – снегопады, а затем оттепель сделали свое дело – на земле стала появляться наледь, а на крышах сосульки. Была угроза схода снега. Все это угрожает безопасности жизни и здоровья людей.

- В ходе проверки выявлены многочисленные факты непринятия ответственными лицами своевременных мер по очистке крыш домов от снега и сосулек, придомовых территорий от наледи, - сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге 19 руководителей управляющих компаний, а также в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула были внесены представления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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