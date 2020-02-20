Три алтайских района могут стать округами

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:12:32+03:00

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Залесовский, Петропавловский и Чарышский районы Алтайского края выступили с инициативой о переходе на новую форму организации местного самоуправления — муниципальные округа. Об этом рассказал «Политсибру» зампредседателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Иван Мордовин.

В случае создания единого муниципального образования на уровне округа будут сосредоточены все полномочия, все средства будут аккумулированы в единый окружной бюджет.

Вышеуказанные районы имеют предпосылки для создания муниципальных округов: большинство сельсоветов имеют минимальные доходы, острый дефицит кадров — не везде есть даже главы. Сельсоветы из-за отсутствия ресурсов не могут самостоятельно решать инфраструктурные проблемы. По факту, большинство полномочий уже на себя взяли районные власти, говорит Мордовин.

Там, где сегодня работает администрация сельского поселения, будут работать специалисты, назначаемые главой округа, которые продолжат предоставление муниципальных услуг жителям. Предполагается, что так повысится оперативность реагирования власти на обращения граждан. Эти районы станут своеобразными пилотами, на примере которых станет ясно, нужно ли другим территориям внедрять у себя новую систему управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU