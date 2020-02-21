В Барнауле стартует первая в этом году социальная ярмарка

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:13:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 22 февраля, в барнаульцы смогут посетить первые в этом году продовольственные ярмарки «Продукция Барнаула - горожанам».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, горожане могут купить товары местных производителей по ценам ниже рыночных. В продаже традиционно будут мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбопродукты, масло, кондитерские изделия, мука, сахар, сухофрукты, овощи, фрукты и многое другое.

Ярмарочные площадки будут работать с 10.00 до 14.00 во всех районах краевой столицы по следующим адресам: Железнодорожный район - пр-кт Ленина,71, Индустриальный район - ул. 50 лет СССР,51а, Ленинский район - пл.Народная, Октябрьский район - пр-кт Ленина,152, Центральный район - пр-кт Красноармейский,36; ул.Чайковского,21.

Всего в этом году в Барнауле и пригороде запланировано проведение 20 ярмарок. Телефон для уточнения интересующей вас информации - 37-04-64 (администрация города).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле 22 февраля откроется сезон социальных ярмарок

Начинают свою работу ярмарки «Продукция Барнаула - горожанам» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU