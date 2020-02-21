2020-02-21T08:13:39+03:00
Общество

В Барнауле стартует первая в этом году социальная ярмарка

Горожане традиционно смогут купить товары по скидочной цене
БОРЗОВ Денис
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Социальная ярмарка в БарнаулеСоциальная ярмарка в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой
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В субботу, 22 февраля, в барнаульцы смогут посетить первые в этом году продовольственные ярмарки «Продукция Барнаула - горожанам».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, горожане могут купить товары местных производителей по ценам ниже рыночных. В продаже традиционно будут мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, рыбопродукты, масло, кондитерские изделия, мука, сахар, сухофрукты, овощи, фрукты и многое другое.

Ярмарочные площадки будут работать с 10.00 до 14.00 во всех районах краевой столицы по следующим адресам: Железнодорожный район - пр-кт Ленина,71, Индустриальный район - ул. 50 лет СССР,51а, Ленинский район - пл.Народная, Октябрьский район - пр-кт Ленина,152, Центральный район - пр-кт Красноармейский,36; ул.Чайковского,21.

Всего в этом году в Барнауле и пригороде запланировано проведение 20 ярмарок. Телефон для уточнения интересующей вас информации - 37-04-64 (администрация города).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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