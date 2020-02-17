В Барнауле 22 февраля откроется сезон социальных ярмарок
В грядущую субботу, 22 февраля, начинают свою работу ярмарки «Продукция Барнаула - горожанам».
Как уверяют в горадминистрации, жители города и края смогут купить продукты по низким ценам. Традиционно будут продаваться мясо и мясные полуфабрикаты, колбасы, рыбу и рыбную продукцию, масло, муку, сахар, кондитерские изделия, сухофрукты, фрукты и овощи и многое другое.
Время работы ярмарок: с 10:00 до 14:00.
Адреса:
Железнодорожный район: проспект Ленина,71.
Индустриальный район: улица 50 лет СССР, 51а.
Ленинский район: площадь Народная.
Октябрьский район: проспект Ленина,152.
Центральный район: проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.
В этом году ярмарки будут проходить каждую субботу с 22 февраля по 16 мая и с 12 сентября по 7 ноября.
Телефон для справок: 37-04-64 (администрация города)
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ИСТОЧНИК KP.RU