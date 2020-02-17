2020-02-17T13:35:04+03:00
Общество

В Барнауле 22 февраля откроется сезон социальных ярмарок

Они будут проходить каждую субботу
Анна МОСКАЛЕНКО
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Социальные ярмарки в Барнауле открываются 22 февраляСоциальные ярмарки в Барнауле открываются 22 февраляФото: Олег УКЛАДОВ
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В грядущую субботу, 22 февраля, начинают свою работу ярмарки «Продукция Барнаула - горожанам».

Как уверяют в горадминистрации, жители города и края смогут купить продукты по низким ценам. Традиционно будут продаваться мясо и мясные полуфабрикаты, колбасы, рыбу и рыбную продукцию, масло, муку, сахар, кондитерские изделия, сухофрукты, фрукты и овощи и многое другое.

Время работы ярмарок: с 10:00 до 14:00.

Адреса:

Железнодорожный район: проспект Ленина,71.

Индустриальный район: улица 50 лет СССР, 51а.

Ленинский район: площадь Народная.

Октябрьский район: проспект Ленина,152.

Центральный район: проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.

В этом году ярмарки будут проходить каждую субботу с 22 февраля по 16 мая и с 12 сентября по 7 ноября.

Телефон для справок: 37-04-64 (администрация города)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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