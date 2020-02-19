Сотрудник УФСИН через чужой мобильный банк перевел на свой счет более 3,5 тысяч рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:31:06+03:00

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Теперь уже бывший сотрудник УФСИН России по Алтайскому краю попал под следствие после того, как через чужой мобильный банк перевел на свой счет более 3,5 тысяч рублей.

Следствие установило, что жительница Тогульского района в свое время пользовалась сим-картой, к которой был подключен мобильный банк. Потом перестала, но услугу не отключила. Согласно правилам сотовой компании, номер передали на повторную реализацию.

- В октябре 2019 года в одном из салонов связи он приобрел сотовый телефон, при покупке которого ему подарили сим-карту. Через несколько дней мужчина, получил смс - уведомление о состоянии чужого банковского счета. С помощью смс он на протяжении нескольких дней небольшими суммами переводил деньги. Общая сумма ущерба составила более 3,5 тысяч рублей, - рассказывают в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

О пропаже денег потерпевшая узнала только когда зашла в приложение. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Обвиняемый признался, что деньги он потратил на покупку личных вещей и продуктов. Свою вину мужчина признает полностью и даже возместил ущерб.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU