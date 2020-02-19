2020-02-19T15:55:54+03:00
Общество

На пяти алтайских дорогах ограничили движение из-за метели

В ближайшие сутки ветер не стихнет
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
МетельМетельФото: Анастасия Корягина
Изменить размер текста:

В Алтайском крае продолжают ограничивать движение на дорожных участках. Напомним, это связано с неблагоприятной погодой: порывы ветра, мокрый снег и гололедица.

По информации регионального минтранса, в настоящее время, движение для всех видов транспорта перекрыто на следующих трассах:

- Алейск-Чарышское, от Алейска до села Маралиха Чарышского района;

- ЗмеиногорскРубцовск – Волчиха – МихайловкаКулундаБурла – граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;

- Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан;

- Юдиха – Тюменцево – БаевоАлександровка – Верх-Суетка – ЗнаменкаСлавгород, от села Нижняя Суетка до поворота на поселок им. Владимира Ильича в Суетском районе.

Кроме того, на участке от Алейска до села Усть-Пристань движение запрещено для автобусов и большегрузов.

Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будет еще хуже: в Алтайском крае объявили штормпрогноз и начали перекрывать трассы

Погода начнет улучшаться только 21 февраля (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пяти алтайских дорогах ограничили движение из-за метели
Экс-глава алтайского села получил условный срок за продажу шахматного клуба
Два торговых центра могут построить в Барнауле
Каменские футболисты пожаловались губернатору, что им негде тренироваться
Сотрудник УФСИН через чужой мобильный банк перевел на свой счет более 3,5 тысяч рублей
В Барнауле выступят участники телепроектов «Голос.Дети», «Битва талантов», «Фабрика звезд»
Подростки несколько раз обкрадывали одну и ту же квартиру
Самец зеленой мартышки поселился в барнаульском зоопарке
На Алтае осудили начальника железнодорожной станции
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассы
Барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым
Фонд Александра Прокопьева проводит конкурс видеороликов «Мы победили – жизнь продолжается»
3 млрд рублей требуется для строительства нового терминала барнаульского аэропорта
Нового начальника назначили в Барнаульском юридическом институте
На Алтай-Коксе наградили лучших полиатлонистов