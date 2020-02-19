На пяти алтайских дорогах ограничили движение из-за метели
В Алтайском крае продолжают ограничивать движение на дорожных участках. Напомним, это связано с неблагоприятной погодой: порывы ветра, мокрый снег и гололедица.
По информации регионального минтранса, в настоящее время, движение для всех видов транспорта перекрыто на следующих трассах:
- Алейск-Чарышское, от Алейска до села Маралиха Чарышского района;
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;
- Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан;
- Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород, от села Нижняя Суетка до поворота на поселок им. Владимира Ильича в Суетском районе.
Кроме того, на участке от Алейска до села Усть-Пристань движение запрещено для автобусов и большегрузов.
Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок.
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ИСТОЧНИК KP.RU