На пяти алтайских дорогах ограничили движение из-за метели

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:55:54+03:00

В ближайшие сутки ветер не стихнет

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В Алтайском крае продолжают ограничивать движение на дорожных участках. Напомним, это связано с неблагоприятной погодой: порывы ветра, мокрый снег и гололедица.

По информации регионального минтранса, в настоящее время, движение для всех видов транспорта перекрыто на следующих трассах:

- Алейск-Чарышское, от Алейска до села Маралиха Чарышского района;

- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;

- Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан;

- Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород, от села Нижняя Суетка до поворота на поселок им. Владимира Ильича в Суетском районе.

Кроме того, на участке от Алейска до села Усть-Пристань движение запрещено для автобусов и большегрузов.

Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок.

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ИСТОЧНИК KP.RU