Экс-глава алтайского села получил условный срок за продажу шахматного клуба

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:25:11+03:00

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Благовещенский районный суд вынес приговор по делу бывшего главы Степноозерского поссовета. Мужчину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, глава в период времени 2015 – 2016 продал два объекта муниципального имущества по заниженной стоимости. Так, шахматный клуб был продан за 154 тыс. рублей, когда его рыночная стоимость – более одного миллиона рублей. А здание администрации поссовета продали за полтора миллиона рублей, хотя его оценили более чем в четыре миллиона.

Ранее межрайонная прокуратура предъявила в суд два исковых заявления о признании данных сделок недействительными. Имущество вернули в собственность поселка.

Мужчина вину в суде не признал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на два с половиной года условно «с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на тот же срок». Приговор суда не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU