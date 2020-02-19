2020-02-19T15:25:11+03:00
Общество

Экс-глава алтайского села получил условный срок за продажу шахматного клуба

Здание продали по невероятно заниженной стоимости.
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
ШахматыШахматыФото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

Благовещенский районный суд вынес приговор по делу бывшего главы Степноозерского поссовета. Мужчину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, глава в период времени 2015 – 2016 продал два объекта муниципального имущества по заниженной стоимости. Так, шахматный клуб был продан за 154 тыс. рублей, когда его рыночная стоимость – более одного миллиона рублей. А здание администрации поссовета продали за полтора миллиона рублей, хотя его оценили более чем в четыре миллиона.

Ранее межрайонная прокуратура предъявила в суд два исковых заявления о признании данных сделок недействительными. Имущество вернули в собственность поселка.

Мужчина вину в суде не признал. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на два с половиной года условно «с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на тот же срок». Приговор суда не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре года «строгача»: главный алтайский борец с коррупцией Вадим Надвоцкий отправится за решетку

Экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции признали виновным в многомиллионной взятке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На пяти алтайских дорогах ограничили движение из-за метели
Экс-глава алтайского села получил условный срок за продажу шахматного клуба
Два торговых центра могут построить в Барнауле
Каменские футболисты пожаловались губернатору, что им негде тренироваться
Сотрудник УФСИН через чужой мобильный банк перевел на свой счет более 3,5 тысяч рублей
В Барнауле выступят участники телепроектов «Голос.Дети», «Битва талантов», «Фабрика звезд»
Подростки несколько раз обкрадывали одну и ту же квартиру
Самец зеленой мартышки поселился в барнаульском зоопарке
На Алтае осудили начальника железнодорожной станции
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассы
Барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым
Фонд Александра Прокопьева проводит конкурс видеороликов «Мы победили – жизнь продолжается»
3 млрд рублей требуется для строительства нового терминала барнаульского аэропорта
Нового начальника назначили в Барнаульском юридическом институте
На Алтай-Коксе наградили лучших полиатлонистов