2020-02-19T14:05:31+03:00
Общество

Два торговых центра могут построить в Барнауле

Правда, при условии, что найдется инвестор
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Участок под торговый центр (фото: Алтайский портал недвижимости)Участок под торговый центр (фото: Алтайский портал недвижимости)
Изменить размер текста:

Два больных торговых центра рядом друг с другом могут в перспективе появиться в Барнауле.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, площади под ТЦ расположены на проспекте Космонавтов. Буквально недавно на продажу выставили участок земли, расположенный по соседству с «Прорабом». Часть занимает заброшенное административное здание. Общая площадь территории – 3,8 га. Стоимость объекта – 190 500 000 рублей.

Другой объект располагается за гипермаркетом «Алтай». Сейчас это пятиэтажное здание из кирпича с подвалом и собственной котельной.

- Судя по его состоянию, здесь может потребоваться реконструкция, отделка и благоустройство территории, - сообщает источник. - Общая площадь помещений, которые имеют свободное назначение, составляет 2164 квадратных метра, участок занимает 16,5 соток.

Нынешний собственник планирует выручить за объект 13 500 000 рублей.

Если найдутся инвесторы, то возможно в Барнауле станет еще больше торговых центров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

3 млрд рублей требуется для строительства нового терминала барнаульского аэропорта

Из-за небольших площадей действующий физически не может увеличить пассажиропоток (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два торговых центра могут построить в Барнауле
Каменские футболисты пожаловались губернатору, что им негде тренироваться
Сотрудник УФСИН через чужой мобильный банк перевел на свой счет более 3,5 тысяч рублей
В Барнауле выступят участники телепроектов «Голос.Дети», «Битва талантов», «Фабрика звезд»
Подростки несколько раз обкрадывали одну и ту же квартиру
Самец зеленой мартышки поселился в барнаульском зоопарке
На Алтае осудили начальника железнодорожной станции
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассы
Барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым
Фонд Александра Прокопьева проводит конкурс видеороликов «Мы победили – жизнь продолжается»
3 млрд рублей требуется для строительства нового терминала барнаульского аэропорта
Нового начальника назначили в Барнаульском юридическом институте
На Алтай-Коксе наградили лучших полиатлонистов