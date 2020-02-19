Два торговых центра могут построить в Барнауле
Два больных торговых центра рядом друг с другом могут в перспективе появиться в Барнауле.
Как сообщает Алтайский портал недвижимости, площади под ТЦ расположены на проспекте Космонавтов. Буквально недавно на продажу выставили участок земли, расположенный по соседству с «Прорабом». Часть занимает заброшенное административное здание. Общая площадь территории – 3,8 га. Стоимость объекта – 190 500 000 рублей.
Другой объект располагается за гипермаркетом «Алтай». Сейчас это пятиэтажное здание из кирпича с подвалом и собственной котельной.
- Судя по его состоянию, здесь может потребоваться реконструкция, отделка и благоустройство территории, - сообщает источник. - Общая площадь помещений, которые имеют свободное назначение, составляет 2164 квадратных метра, участок занимает 16,5 соток.
Нынешний собственник планирует выручить за объект 13 500 000 рублей.
Если найдутся инвесторы, то возможно в Барнауле станет еще больше торговых центров.
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ИСТОЧНИК KP.RU