3 млрд рублей требуется для строительства нового терминала барнаульского аэропорта

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:40:34+03:00

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Действующий аэропорт Барнаула давно требует расширения. Из-за небольших площадей он физически не может увеличить пассажиропоток, а для строительства нового требуется порядка трех миллиардов рублей.

- Для дальнейшего перспективного развития аэропорта однозначно требуется строительство нового, отвечающего всем современным требованиям здания аэровокзального комплекса площадью не менее 8,5 тысяч квадратных метров (только для обслуживания пассажиров внутренних линий). Стоимость возведения такого терминала и оснащения его всем необходимым оборудованием, в сравнении с действующими объектами-аналогами, должна составить порядка 3 млрд рублей, – заявил во время заседания правительства министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

По его словам, с имеющейся прибылью авиапредприятие не сможет взять такой большой кредит. Чтобы привлечь дополнительные средства необходимо выпустить дополнительные акции, чтобы увеличить уставной капитал. Их приобретет второй совладелец АО «Авиапредприятие Алтай» - ООО «Новапорт Холдинг». Власти края поддержали идею.

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ИСТОЧНИК KP.RU