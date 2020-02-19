2020-02-19T09:40:34+03:00
Общество

3 млрд рублей требуется для строительства нового терминала барнаульского аэропорта

Власти края одобрили планы «Новапорта»
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Барнаульский аэропортБарнаульский аэропортФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Действующий аэропорт Барнаула давно требует расширения. Из-за небольших площадей он физически не может увеличить пассажиропоток, а для строительства нового требуется порядка трех миллиардов рублей.

- Для дальнейшего перспективного развития аэропорта однозначно требуется строительство нового, отвечающего всем современным требованиям здания аэровокзального комплекса площадью не менее 8,5 тысяч квадратных метров (только для обслуживания пассажиров внутренних линий). Стоимость возведения такого терминала и оснащения его всем необходимым оборудованием, в сравнении с действующими объектами-аналогами, должна составить порядка 3 млрд рублей, – заявил во время заседания правительства министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

По его словам, с имеющейся прибылью авиапредприятие не сможет взять такой большой кредит. Чтобы привлечь дополнительные средства необходимо выпустить дополнительные акции, чтобы увеличить уставной капитал. Их приобретет второй совладелец АО «Авиапредприятие Алтай» - ООО «Новапорт Холдинг». Власти края поддержали идею.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В аэропорту Барнаула открыли терминал для пассажиров международных рейсов

Это зал площадью 400 квадратных метров, оснащенный современной системой обработки багажа (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае осудили начальника железнодорожной станции
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассы
Барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым
Фонд Александра Прокопьева проводит конкурс видеороликов «Мы победили – жизнь продолжается»
3 млрд рублей требуется для строительства нового терминала барнаульского аэропорта
Нового начальника назначили в Барнаульском юридическом институте
На Алтай-Коксе наградили лучших полиатлонистов
Первая девушка-барбер в Барнауле рассказала о смене имени
Новый сезон лиги #КВНАЛТАЙ 2020 стартует 29 февраля
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Subaru со скидкой до 6%
В Барнауле открыли уникальную выставку оружия в честь 75-летия Победы
На Алтае за месяц долги по зарплате выросли втрое
В алтайском правительстве прокомментировали уход Сажаевой с поста главы «Алтайтурцентра»
В Алтайском крае продажи новостроек упали на 30%
В Алтайском крае бездомных животных будут стерилизовать и выпускать обратно
Барнаульцы завоевали серебро на чемпионате мира по рыбной ловле
В Алтайском крае продолжает дешеветь бензин
Бийчане в центре города сняли на видео гуляющую косулю
На Алтае девушка за публичное оскорбление знакомой может заплатить миллионный штраф
Какого числа Масленица и Великий пост: что спрашивают жители Алтая у Яндекса
Алтайский журналист хочет возглавить реготделение новой партии
На Алтай-Коксе прошли комплексные учения
Родственники не могут добиться возбуждения дела после гибели парня в ДТП
Умер основатель федерации бодибилдинга Алтайского края
Новоиспеченный мэр Барнаула ушел в отпуск
Певец Алексей Кортнев спутал Алтайский край и Кемеровскую область
В Алтайском техуниверситете выбирают проект памятного знака предприятиям, эвакуированным в годы войны