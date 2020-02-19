2020-02-19T13:04:05+03:00
Звезды

В Барнауле выступят участники телепроектов «Голос.Дети», «Битва талантов», «Фабрика звезд»

Праздничное шоу устроят в честь 8 марта
Анна МОСКАЛЕНКО
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Фото предоставлено организаторамиФото предоставлено организаторами
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6 марта в Доме культуры Барнаула пройдет праздничное танцевально-музыкальное шоу, посвященное Международному женскому дню.

В концерте поучаствуют танцевальная команда Larisa Dance Show, двукратные обладатели Кубка России и Европы, выпускник «Новой Фабрики Звезд» Евгений Трофимов, участник телепроекта «Поверь в себя» Данил Севец, воспитанники школы вокала «Мотив», финалисты и участники телепроектов «Голос.Дети» и «Битва талантов».

Зрители также смогут насладиться инструментальной музыкой – ее на концерте представят профессиональная скрипачка-импровизатор Анна Смирнова из Новосибирска и руководитель проекта «Баян-Аккордеон» Юрий Колесников.

Оформлением шоу займутся иллюстраторы Sintes.Tv (специалисты в области 3Д-графики).

По словам организаторов, концерт получится ярким, вдохновляющим и не похожим ни на что ранее.

Начало шоу в 14:00.

6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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