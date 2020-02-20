Куда сходить 23 февраля 2020 года в Барнауле: концерты, выставки и выгодные конкурсы
Концерт «Отряд не заметил потери бойца» 18+
Где: Уютное пространство «Хурма», ул. Чеглецова, 25а
Когда: 23 февраля в 18-00
Цена за вход: 300 рублей
В «Хурме» в День защитника Отечества организуют концерт, посвященный творчеству сибирских легенд: Янке Дягилевой, Егору Летову и Александру Башлачеву. Исполнять стихи и кавера будут барнаульские музыканты: Игорь Дра & Monja, Гавриил Кальдин, Татьяна Мерзликина, До КосТей, RoyalBlyat', Маргиналы, 45Db.
Фильм «Калашников» 12+
Где: кинотеатр Пионер, проспект Ленина, 102
Когда: 23 февраля 10-40, 15-00, 19-20, 23-40
Цена за вход: от 150 до 450 рублей
Каждый знает эту фамилию, но не все то, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка. Он в 28 лет создал легендарное оружие АК-47, которое и сейчас является символом оружейной мысли нашего времени.
Концерт Анастасии Высоцской 18+
Где: караоке клуб «Jackson», проспект Ленина, 44а
Когда: 23 февраля в 18-00
Цена за вход: 700 рублей
Самые знаменитые композиции зарубежной и российской эстрады заиграют новыми красками в саксофонных композициях гостьи Анастасии Высоцкой, которая в праздник посетит Барнаул.
Выставки в галерее «Республика ИЗО»
Где: галерея находится по адресу проспект Космонавтов, 6г
Когда: 23 февраля с 13 до 19 часов (эти 4 выставки будут работать последний день)
Цена за вход: 25-50 рублей
1. «Осторожно 18+» Екатерина 2. Торопов Иван «Трактористы» 3. «Н. А. М.» Выставка трех художниц Алены Наволокиной, Марины Аджинян и Натальи Федосеевой. 4. Актуальная инсталляция «На дне океана».
На первую выставку ограничение 18+, остальные – 12+
Спектакль «Камедыя» 12+
Где: малая сцена МТА, проспект Калинина, 2
Когда: 23 февраля 17-00
Цена за вход: 300 рублей
- Спектакль исполняется на интуитивно понятной трасянке – современной смеси русского и белорусского языков. Это дополнительная яркая краска спектакля, подкрепляющая яркую и импровизационную игру молодых артистов Молодёжного театра Алтая, - рассказывают в пресс-службе театра.
Концерты барнаульских кавер-групп 18+
Где: бары «Hairy lemon» проспект Красноармейский, 73а и улица Лазурная,13
Когда: 23 февраля начало в 23-00
Цена за вход: 200 рублей для девушек и 300 рублей для мужчин
В День защитника Отечества для барнаульцев сыграют музыканты кавер-группы «ПапакарлаМаркса» (пр. Красноармейский, 73а). А в пабе на улице Лазурной,13 свою музыку исполнят «Live&Drive».
Мужская вечеринка в торговом центре 6+
Где: ТРЦ «Galaxy», проспект Строителей,117
Когда: 23 февраля с 14 до 17 часов
Цена за вход: бесплатно
В праздник все желающие мужчины краевой столицы смогут посостязаться в настольном футболе, спидкубинге (сбор кубика-рубика на время), шахматах и киберспорте (FIFA-20). За победу в каждой из категорий полагается денежный приз от двух до пяти тысяч рублей. Заявку на участие в каждой из номинаций нужно заранее оставить на сайте ТРЦ. Также всех гостей мероприятия ждет дегустация напитков, небольшой концерт и подарки от спонсоров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Время пострелять: в Барнауле покажут стволы ценой в несколько миллионов
Чтобы привезти выставку уникальных «пушек» XVIII – XX веков из «города-пряника», Барнаул встал в очередь еще в 2019 году. И вот, с 21 февраля выставку «Слава Российского оружия» можно увидеть в краеведческом музее Алтайского края (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU