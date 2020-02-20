Куда сходить 23 февраля 2020 года в Барнауле: концерты, выставки и выгодные конкурсы

Концерт «Отряд не заметил потери бойца» 18+

Где: Уютное пространство «Хурма», ул. Чеглецова, 25а

Когда: 23 февраля в 18-00

Цена за вход: 300 рублей

В «Хурме» в День защитника Отечества организуют концерт, посвященный творчеству сибирских легенд: Янке Дягилевой, Егору Летову и Александру Башлачеву. Исполнять стихи и кавера будут барнаульские музыканты: Игорь Дра & Monja, Гавриил Кальдин, Татьяна Мерзликина, До КосТей, RoyalBlyat', Маргиналы, 45Db.

Фильм «Калашников» 12+

Где: кинотеатр Пионер, проспект Ленина, 102

Когда: 23 февраля 10-40, 15-00, 19-20, 23-40

Цена за вход: от 150 до 450 рублей

Каждый знает эту фамилию, но не все то, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка. Он в 28 лет создал легендарное оружие АК-47, которое и сейчас является символом оружейной мысли нашего времени.

Концерт Анастасии Высоцской 18+

Где: караоке клуб «Jackson», проспект Ленина, 44а

Когда: 23 февраля в 18-00

Цена за вход: 700 рублей

Самые знаменитые композиции зарубежной и российской эстрады заиграют новыми красками в саксофонных композициях гостьи Анастасии Высоцкой, которая в праздник посетит Барнаул.

Выставки в галерее «Республика ИЗО»

Где: галерея находится по адресу проспект Космонавтов, 6г

Когда: 23 февраля с 13 до 19 часов (эти 4 выставки будут работать последний день)

Цена за вход: 25-50 рублей

1. «Осторожно 18+» Екатерина 2. Торопов Иван «Трактористы» 3. «Н. А. М.» Выставка трех художниц Алены Наволокиной, Марины Аджинян и Натальи Федосеевой. 4. Актуальная инсталляция «На дне океана».

На первую выставку ограничение 18+, остальные – 12+

Спектакль «Камедыя» 12+

Где: малая сцена МТА, проспект Калинина, 2

Когда: 23 февраля 17-00

Цена за вход: 300 рублей

- Спектакль исполняется на интуитивно понятной трасянке – современной смеси русского и белорусского языков. Это дополнительная яркая краска спектакля, подкрепляющая яркую и импровизационную игру молодых артистов Молодёжного театра Алтая, - рассказывают в пресс-службе театра.

Концерты барнаульских кавер-групп 18+

Где: бары «Hairy lemon» проспект Красноармейский, 73а и улица Лазурная,13

Когда: 23 февраля начало в 23-00

Цена за вход: 200 рублей для девушек и 300 рублей для мужчин

В День защитника Отечества для барнаульцев сыграют музыканты кавер-группы «ПапакарлаМаркса» (пр. Красноармейский, 73а). А в пабе на улице Лазурной,13 свою музыку исполнят «Live&Drive».

Мужская вечеринка в торговом центре 6+

Где: ТРЦ «Galaxy», проспект Строителей,117

Когда: 23 февраля с 14 до 17 часов

Цена за вход: бесплатно

В праздник все желающие мужчины краевой столицы смогут посостязаться в настольном футболе, спидкубинге (сбор кубика-рубика на время), шахматах и киберспорте (FIFA-20). За победу в каждой из категорий полагается денежный приз от двух до пяти тысяч рублей. Заявку на участие в каждой из номинаций нужно заранее оставить на сайте ТРЦ. Также всех гостей мероприятия ждет дегустация напитков, небольшой концерт и подарки от спонсоров.

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