Подростки несколько раз обкрадывали одну и ту же квартиру

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:54:23+03:00

Они проникали в помещение с помощью отвертки, которой вскрывали окно

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Следователи Рубцовска вычислили трех подростков, которые несколько раз залезали в одну и ту же квартиру.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года трое несовершеннолетних и их друг, еще не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, вечером решили залезть в квартиру местного жителя.

- Они отверткой открыли оконный проем, залезли в квартиру и украли оттуда имущество на сумму, превышающую три тысячи рублей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Однако на этом они не остановились. Так как их не вычислили, спустя несколько дней подростки еще дважды проникли в ту квартиру и украли оттуда имущества на сумму более десяти тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На стадии предварительного следствия, обвиняемые свою вину признали, и ущерб возместили. Прокурор Рубцовска утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд.

- Кроме того, следователем в органы системы профилактики внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, - добавляют в СУСКе.

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ИСТОЧНИК KP.RU