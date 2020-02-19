Подростки несколько раз обкрадывали одну и ту же квартиру
Следователи Рубцовска вычислили трех подростков, которые несколько раз залезали в одну и ту же квартиру.
Следствие установило, что в ноябре прошлого года трое несовершеннолетних и их друг, еще не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, вечером решили залезть в квартиру местного жителя.
- Они отверткой открыли оконный проем, залезли в квартиру и украли оттуда имущество на сумму, превышающую три тысячи рублей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
Однако на этом они не остановились. Так как их не вычислили, спустя несколько дней подростки еще дважды проникли в ту квартиру и украли оттуда имущества на сумму более десяти тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На стадии предварительного следствия, обвиняемые свою вину признали, и ущерб возместили. Прокурор Рубцовска утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд.
- Кроме того, следователем в органы системы профилактики внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, - добавляют в СУСКе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Алтае осудили начальника железнодорожной станции
Следствие и суд установили, что 25 октября около 16 часов начальник станции Локоть 2 класса получил через посредника от индивидуального предпринимателя подкуп в 122 тысячи рублей (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU