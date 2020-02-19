На Алтае осудили начальника железнодорожной станции

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:28:31+03:00

"Взятка" составила больше ста тысяч рублей Фото: Анна СЕМИНА

Ему назначили штраф в 600 тысяч рублей

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В Алтайском крае осудили начальника станции Локоть Казахской железной дороги за совершение им коммерческого подкупа.

Следствие и суд установили, что 25 октября около 16 часов начальник станции Локоть 2 класса получил через посредника от индивидуального предпринимателя подкуп в 122 тысячи рублей.

- За эти деньги он должен был оказать бизнесмену преимущество в виде первостепенного проведения процедур приемщиками поездов этой станции, - сообщают в пресс-службе Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Они договорились, что 61 грузовой вагон пропустят беспрепятственно, без всяких досмотров, которые не обязательны, но допустимы.

Уже в 16.15 начальника станции задержали сотрудники УФСБ. При личном досмотре у него были найдены 122 тысячи рублей. Их изъяли.

Суд признал вину мужчины и назначил ему штраф в 600 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU