2020-02-19T11:28:31+03:00
Происшествия

На Алтае осудили начальника железнодорожной станции

Ему назначили штраф в 600 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
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"Взятка" составила больше ста тысяч рублей"Взятка" составила больше ста тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае осудили начальника станции Локоть Казахской железной дороги за совершение им коммерческого подкупа.

Следствие и суд установили, что 25 октября около 16 часов начальник станции Локоть 2 класса получил через посредника от индивидуального предпринимателя подкуп в 122 тысячи рублей.

- За эти деньги он должен был оказать бизнесмену преимущество в виде первостепенного проведения процедур приемщиками поездов этой станции, - сообщают в пресс-службе Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Они договорились, что 61 грузовой вагон пропустят беспрепятственно, без всяких досмотров, которые не обязательны, но допустимы.

Уже в 16.15 начальника станции задержали сотрудники УФСБ. При личном досмотре у него были найдены 122 тысячи рублей. Их изъяли.

Суд признал вину мужчины и назначил ему штраф в 600 тысяч рублей.

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Гособвинитель учла смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, а также беременность, наличие малолетних детей и частичное возмещение материального ущерба (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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