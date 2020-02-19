Самец зеленой мартышки поселился в барнаульском зоопарке

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:53:01+03:00

Не исключено, что в скором времени у него с его новой пассией могут появиться малыши

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Самца зеленой мартышки приобрели в барнаульский зоопарк. Теперь у нашей Читы есть друг.

- А у нас радостная новость, друзья. Барнаульский зоопарк пополнился новым жителем - к нам прибыл самец зеленой мартышки - очаровательный Фил! – рассказывают на официальной странице «Лесной сказки» во «Вконтакте».

По словам руководства, Фил прибыл в Барнаул из Москвы и его уже представили его новой подруге Чите. Судя по всему, они приняли друг друга и не исключено, что рано или поздно у них могут появиться детеныши.

- Сватовство прошло спокойно. Фил и Чита проявляют друг к другу огромный интерес, изучают, знакомятся, привыкают, соблюдая дистанцию, - говорят в зоопарке. - А мы с вами начинаем надеяться на закономерный исход этого прекрасного события.

Кстати, гости зоопарка уже могут посмотреть на парочку. Отличить их будет очень просто – у Фила есть одна очень заметная черта – яркий окрас мужского достоинства.

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ИСТОЧНИК KP.RU