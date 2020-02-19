2020-02-19T11:53:01+03:00
Дом. Семья

Самец зеленой мартышки поселился в барнаульском зоопарке

Не исключено, что в скором времени у него с его новой пассией могут появиться малыши
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Макак ФилМакак ФилФото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
Изменить размер текста:

Самца зеленой мартышки приобрели в барнаульский зоопарк. Теперь у нашей Читы есть друг.

- А у нас радостная новость, друзья. Барнаульский зоопарк пополнился новым жителем - к нам прибыл самец зеленой мартышки - очаровательный Фил! – рассказывают на официальной странице «Лесной сказки» во «Вконтакте».

По словам руководства, Фил прибыл в Барнаул из Москвы и его уже представили его новой подруге Чите. Судя по всему, они приняли друг друга и не исключено, что рано или поздно у них могут появиться детеныши.

- Сватовство прошло спокойно. Фил и Чита проявляют друг к другу огромный интерес, изучают, знакомятся, привыкают, соблюдая дистанцию, - говорят в зоопарке. - А мы с вами начинаем надеяться на закономерный исход этого прекрасного события.

Кстати, гости зоопарка уже могут посмотреть на парочку. Отличить их будет очень просто – у Фила есть одна очень заметная черта – яркий окрас мужского достоинства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хорек из Барнаула умилил зрителей Первого канала

Непоседливую Асю вместе с хозяином Павлом Чеботаревым пригласили на съемки нового выпуска известного проекта «Видели видео?» на федеральном канале (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два торговых центра могут построить в Барнауле
Каменские футболисты пожаловались губернатору, что им негде тренироваться
Сотрудник УФСИН через чужой мобильный банк перевел на свой счет более 3,5 тысяч рублей
В Барнауле выступят участники телепроектов «Голос.Дети», «Битва талантов», «Фабрика звезд»
Подростки несколько раз обкрадывали одну и ту же квартиру
Самец зеленой мартышки поселился в барнаульском зоопарке
На Алтае осудили начальника железнодорожной станции
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассы
Барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым
Фонд Александра Прокопьева проводит конкурс видеороликов «Мы победили – жизнь продолжается»
3 млрд рублей требуется для строительства нового терминала барнаульского аэропорта
Нового начальника назначили в Барнаульском юридическом институте
На Алтай-Коксе наградили лучших полиатлонистов