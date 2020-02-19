2020-02-19T10:47:10+03:00
Общество

В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассы

В регионе прогнозируют мокрый снег, гололедицу, метели и сильный ветер
Анна СЕМИНА
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Трассы перекрыли из-за плохой видимости и сильного ветраТрассы перекрыли из-за плохой видимости и сильного ветраФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В среду днем, 19 февраля, из-за непогоды закрыли проезд по нескольким трассам.

В частности для всех видов транспорта временно приостановлен проезд по дороге ЗмеиногорскРубцовск – Волчиха – МихайловкаКулундаБурла – граница Республики Казахстан (от Змеиногорска до Рубцовска) и по трассе К-09 «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан».

Ранее, утром, полностью закрыли проезд от села Нижняя Суетка до поворота на поселок имени Владимира Ильича в Суетском районе: автодорога К-22 «Юдиха – Тюменцево – БаевоАлександровка – Верх-Суетка – ЗнаменкаСлавгород».

Также большегрузы и автобусы пока не могут выезжать на дорогу от Алейска до села Усть-Пристань (трасса К-13 «Алейск – Петропавловское – Смоленское»).

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю также предупреждают, что сегодня, 19 февраля и 20 февраля в регионе ожидается мокрый снег, гололедица, метели, усиление ветра до 25 метров в секунду. Без особой необходимости не стоит выезжать за пределы населенных пунктов. Если же вы окажетесь на трассе, то обязательно соблюдайте скоростной режим.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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