Фонд Александра Прокопьева проводит конкурс видеороликов «Мы победили – жизнь продолжается»

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:49:28+03:00

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Жители Алтайского края создают семейную видеолетопись о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Первые работы стали поступать буквально через день после старта проекта. География участников конкурса обширна. Пришли работы от жителей Бийска, Барнаула, Заринска, Рубцовска, Троицкого, Солонешенского, Хабаровского и Залесовского районов. Самую большую активность проявляет Бийск.

Восьмиклассница Алина Лямкова, учащаяся школы в Бийске, поведала в ролике историю своей семьи. Прадед Алины – Федор Усольцев – прошел всю войну. Победу встретил в Берлине. Вернувшись на Родину, он работал крановщиком в строительном управлении. В Бийске возводил первые крупнопанельные дома. Он был лучшим по профессии, его называли «поднебесный ас».

Алина легко разобралась с семейным архивом, оцифровала документы, написала сценарий. Сложнее было уложить историю десятилетий в трехминутное видео. Ролик Алины уже посмотрели одноклассники. Возможно, ее опыт вдохновит ребят на создание своих роликов – у каждого в семье есть свои герои.

Ролики создаются с помощью родителей, на основе семейных воспоминаний и документов, информации, которую можно найти в Интернете. Эта работа сближает разные поколения и соответствует идее конкурса, которая заключается в том, чтобы дети осознали историю страны через историю своих семей.

Конкурс проходит при поддержке губернатора Виктора Томенко. Авторов лучших материалов отметят ценными призами, а победитель встретит День Великой Победы в Москве. Работы принимают до 15 марта. Отправить заявку и ознакомиться с положением можно на официальном сайте Фонда Александра Прокопьева. Организаторы просят участников придерживаться условий конкурса – продолжительность роликов – не более трех минут!

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ИСТОЧНИК KP.RU