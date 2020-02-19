2020-02-19T09:49:28+03:00
Общество

Фонд Александра Прокопьева проводит конкурс видеороликов «Мы победили – жизнь продолжается»

Работы принимают до 15 марта
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Победители конкурса получат ценные призы и подаркиПобедители конкурса получат ценные призы и подарки
Изменить размер текста:

Жители Алтайского края создают семейную видеолетопись о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Первые работы стали поступать буквально через день после старта проекта. География участников конкурса обширна. Пришли работы от жителей Бийска, Барнаула, Заринска, Рубцовска, Троицкого, Солонешенского, Хабаровского и Залесовского районов. Самую большую активность проявляет Бийск.

Восьмиклассница Алина Лямкова, учащаяся школы в Бийске, поведала в ролике историю своей семьи. Прадед Алины – Федор Усольцев – прошел всю войну. Победу встретил в Берлине. Вернувшись на Родину, он работал крановщиком в строительном управлении. В Бийске возводил первые крупнопанельные дома. Он был лучшим по профессии, его называли «поднебесный ас».

Алина легко разобралась с семейным архивом, оцифровала документы, написала сценарий. Сложнее было уложить историю десятилетий в трехминутное видео. Ролик Алины уже посмотрели одноклассники. Возможно, ее опыт вдохновит ребят на создание своих роликов – у каждого в семье есть свои герои.

Ролики создаются с помощью родителей, на основе семейных воспоминаний и документов, информации, которую можно найти в Интернете. Эта работа сближает разные поколения и соответствует идее конкурса, которая заключается в том, чтобы дети осознали историю страны через историю своих семей.

Конкурс проходит при поддержке губернатора Виктора Томенко. Авторов лучших материалов отметят ценными призами, а победитель встретит День Великой Победы в Москве. Работы принимают до 15 марта. Отправить заявку и ознакомиться с положением можно на официальном сайте Фонда Александра Прокопьева. Организаторы просят участников придерживаться условий конкурса – продолжительность роликов – не более трех минут!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле открыли уникальную выставку оружия в честь 75-летия Победы

21 февраля в Барнауле открывается выставка уникального оружия: пистолетов, тесаков, алебард и револьверов, которые привезли из Тульского государственного оружейного музея (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае осудили начальника железнодорожной станции
В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли трассы
Барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым
Фонд Александра Прокопьева проводит конкурс видеороликов «Мы победили – жизнь продолжается»
3 млрд рублей требуется для строительства нового терминала барнаульского аэропорта
Нового начальника назначили в Барнаульском юридическом институте
На Алтай-Коксе наградили лучших полиатлонистов
Первая девушка-барбер в Барнауле рассказала о смене имени
Новый сезон лиги #КВНАЛТАЙ 2020 стартует 29 февраля
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Subaru со скидкой до 6%
В Барнауле открыли уникальную выставку оружия в честь 75-летия Победы
На Алтае за месяц долги по зарплате выросли втрое
В алтайском правительстве прокомментировали уход Сажаевой с поста главы «Алтайтурцентра»
В Алтайском крае продажи новостроек упали на 30%
В Алтайском крае бездомных животных будут стерилизовать и выпускать обратно
Барнаульцы завоевали серебро на чемпионате мира по рыбной ловле
В Алтайском крае продолжает дешеветь бензин
Бийчане в центре города сняли на видео гуляющую косулю
На Алтае девушка за публичное оскорбление знакомой может заплатить миллионный штраф
Какого числа Масленица и Великий пост: что спрашивают жители Алтая у Яндекса
Алтайский журналист хочет возглавить реготделение новой партии
На Алтай-Коксе прошли комплексные учения
Родственники не могут добиться возбуждения дела после гибели парня в ДТП
Умер основатель федерации бодибилдинга Алтайского края
Новоиспеченный мэр Барнаула ушел в отпуск
Певец Алексей Кортнев спутал Алтайский край и Кемеровскую область
В Алтайском техуниверситете выбирают проект памятного знака предприятиям, эвакуированным в годы войны