2020-02-19T05:12:29+03:00
Звезды

В Барнауле открыли уникальную выставку оружия в честь 75-летия Победы

Она откроется с 21 февраля
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ОружиеОружиеФото: Михаил ФРОЛОВ
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21 февраля в Барнауле открывается выставка уникального оружия: пистолетов, тесаков, алебард и револьверов, которые привезли из Тульского государственного оружейного музея. Экспонаты выставят в Алтайском государственном краеведческом музее в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выставка начинается с Барнаула и с Алтайского края, она значима для всех жителей - наши солдаты участвовали в Отечественной войне 1812 года, в Первой мировой войне, мы предполагаем, что они шли в бой именно с тем оружием, которое посетители смогут увидеть на выставке. Специально для этой выставки были приобретены витрины, усилена охранная сигнализация, - рассказала директор музея Наталья Вакалова.

Как пишет ТАСС, всего на выставке представят 54 подлинных предметов антикварного оружия вооружения XVIII, XIX и начала XX веков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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