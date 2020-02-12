2020-02-12T13:36:50+03:00
Общество

В аэропорту Барнаула открыли терминал для пассажиров международных рейсов

Зал оснащен современной системой обработки багажа
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Павильон для выдачи багажа пассажирам международных рейсов. Фото барнаульского аэропорта.Павильон для выдачи багажа пассажирам международных рейсов. Фото барнаульского аэропорта.
Изменить размер текста:

Павильон для выдачи багажа пассажирам международных рейсов открыли в барнаульском аэропорту им. Титова.

Это зал площадью 400 квадратных метров, оснащенный современной системой обработки багажа. Посередине находится транспортерная лента, на одной из стен написано приветствие "Добро пожаловать!" на разных языках. Что примечательно, новая система обработки значительно сократит время обслуживания авиапассажиров.

- Раньше им приходилось ждать багаж по 20-25 минут. Теперь сразу после прилета они отправляются на паспортный контроль, а далее на выдачу багажа, - пояснял Виталий Архипенко, генеральный директор АО «Авиапредприятие «Алтай».

В аэропорту сообщили, что новое помещение для багажа оборудовали в сжатые сроки. Первыми пассажирами терминала стали 235 человек с рейса Таиланд - Барнаул.

А вот проект павильона прибытия пассажиров международных рейсов пока находится в разработке. Его площадь составит порядка 2500 квадратных метров.

Также в аэропорту рассматривают вопрос по реконструкции взлетно-посадочной полосы или строительства новой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аэропорт Барнаула установил рекорд по пассажиропотоку

За 2019 год барнаульский аэропорт обслужил 531 450 пассажиров. Эта цифра на 5% превысила показатель за 2018 год. Так в другие города России из Барнаула улетели больше 467 тысяч пассажиров, а за границу - более 63 тысяч (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодогвардейцы провели пикет у дома, с которого сошел снег на женщину и ребенка
Умер алтайский промышленник Евгений Ганеман
Два предпринимателя пытались дать взятку сотруднику ФСБ
В аэропорту Барнаула открыли терминал для пассажиров международных рейсов
Дольщики долгостроя на Павловском тракте в феврале получат ключи
ВТБ стал лидером по объемам привлечения в Паевые инвестиционные фонды по итогам января
Гарри Шония приобрел «Модест» в Барнауле
Жители барнаульского посёлка Южный пожаловались на опасные сугробы
В Барнауле пройдет межвузовское оборонно-спортивное первенство
Алтайские школы получили новые автобусы
Больше 8 тысяч алтайских семей начали получать выплаты за рождение первого ребенка
Барнаульцам в гололед предлагают поехать на работу на велосипеде
ГИБДД проверит, как барнаульские автомобилисты перевозят детей
Общественники Барнаула проведут пикет в защиту парка Ленина
Следователи проводят проверку по факту схода снега с крыши на людей
Полицейские задержали мужчину, который показывал детям свое достоинство
Барнаул готовится к паводку
Виктор Томенко обсудил судьбу «Холидея»
Трехлетняя жительница Барнаула показала Максиму Галкину свои таланты
Алтайские зенитчики отработали уничтожение вражеской авиации
Торговец нелегальными сигаретами получил три года лишения свободы
Напитки, которые разработали ученые Алтайского техуниверситета, экспортируют в страны Азии
Алтайские школьники спасают косуль
В Барнауле 12 февраля обсудят проблемы экологии
Заезды русских троек пройдут на «Сибирской Масленице»
Перевозчики Рубцовска наживались на льготниках
Алтайской пенсионерке подарили смартфон за победу в конкурсе «Спасибо интернету»