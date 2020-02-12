В аэропорту Барнаула открыли терминал для пассажиров международных рейсов

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:36:50+03:00

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Павильон для выдачи багажа пассажирам международных рейсов открыли в барнаульском аэропорту им. Титова.

Это зал площадью 400 квадратных метров, оснащенный современной системой обработки багажа. Посередине находится транспортерная лента, на одной из стен написано приветствие "Добро пожаловать!" на разных языках. Что примечательно, новая система обработки значительно сократит время обслуживания авиапассажиров.

- Раньше им приходилось ждать багаж по 20-25 минут. Теперь сразу после прилета они отправляются на паспортный контроль, а далее на выдачу багажа, - пояснял Виталий Архипенко, генеральный директор АО «Авиапредприятие «Алтай».

В аэропорту сообщили, что новое помещение для багажа оборудовали в сжатые сроки. Первыми пассажирами терминала стали 235 человек с рейса Таиланд - Барнаул.

А вот проект павильона прибытия пассажиров международных рейсов пока находится в разработке. Его площадь составит порядка 2500 квадратных метров.

Также в аэропорту рассматривают вопрос по реконструкции взлетно-посадочной полосы или строительства новой.

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ИСТОЧНИК KP.RU