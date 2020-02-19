Нового начальника назначили в Барнаульском юридическом институте

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:20:11+03:00

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Губернатору Алтайского края Виктору Томенко во вторник, 18 февраля, представили нового начальника Барнаульского юридического института.

- По решению Министра внутренних дел России начальником Барнаульского юридического института назначен полковник полиции кандидат юридических наук, доцент Дмитрий Проказин, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Его представил начальник департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко. По его словам, перед назначением Проказин прошел всю необходимую подготовку и имеет достаточные для работы навыки. Также накануне он был представлен трудовому коллективу института.

Помимо этого в тот же день Виктор Томенко провел рабочую встречу с ректором Алтайского государственного педагогического университета Ириной Лазаренко. Центральной темой для обсуждения стало взаимодействие правительства Алтайского края и вуза по части реализации национальных проектов. На своей базе педагогический реализует 12 проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU