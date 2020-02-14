Денис Ивлев стал новым директором Алтайтурцентра

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:27:22+03:00

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С 14 февраля директором Алтайтурцентра официально стал Денис Ивлев. Ранее он был заместителем туризма Бурятии и курировал комитет продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии. С 2013 года Алтайтурцентр возглавляла Татьяна Сажаева. Об этом сообщают на сайте «ВизитАлтай».

Ранее Ивлев сообщал СМИ, что причина его отставки – позвали «спасать Родину».

- Позвали именно так, что решение о том, где я нужнее - здесь, в Бурятии, или там, куда позвали, было мною принято весьма быстро. Поэтому прошу прощения за «скороспешность», за то, что не всё здесь совместно начатое удалось закончить, а задуманное - воплотить, - некогда комментировал Денис Ивлев.

До февраля 2019 года он работал начальником отдела развития туризма профильного краевого управления. А с 1999 года Ивлев работал в органах исполнительной власти Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU