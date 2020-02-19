Первая девушка-барбер в Барнауле рассказала о смене имени

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:49:35+03:00

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Жительница Барнаула, первая в городе девушка-барбер (специалист по стрижке бороды) Анника Лимонникова рассказала о том, что несколько лет назад официально сменила имя.

- Когда стали появляться соцсети, я решила зарегистрироваться во «Вконтакте». Писатьнастоящее имя не захотелось. При этом я бы не сказала, что оно мне не нравилось. Посмотрела списки разных имен и решила выбрать псевдоним. Наткнулась на Аннику – это реальное, редкое имя. Оно мне очень понравилось, так в соцсетях и подписалась, – рассказала корреспонденту «АиФ-Алтай» Анника Лимонникова. Свое настоящее имя девушка оставляет в секрете.

Вскоре она привыкла к новому имени и чувствовала, что оно ей подходит. Представлялась Анникой в жизни, все знакомые, кроме родителей, звали ее так. Проблемы начались при трудоустройстве – в документах все еще было другое имя. В итоге в 2017 году жительница Барнаула поменяла все документы примерно за два месяца. Родные и друзья приняли это решение.

На своем youtube-канале девушка подробно рассказывает о проблемах, с которыми она столкнулась при смене имени, о процедуре в целом.

«Многие люди из разных городов писали в комментариях свои благодарности, что я рассказала о смене имени и как это сделать. Они писали, что тоже хотят его поменять. Кстати, Лимонникова - это часть моего псевдонима, в паспорте я ношу фамилию мужа, но ее я тоже не разглашаю», – поделилась Анника.

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ИСТОЧНИК KP.RU