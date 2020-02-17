Военные перекрывают дороги в Алтайском крае

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:41:29+03:00

Изменить размер текста: A A

17 и 18 февраля в Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют ряд участков на федеральной трассе Р-256 («Чуйский тракт»). Ограничение вводится для всех видов транспорта.

17 февраля движение перекроют с 19 часов 10 минут до 22 часов 10 минут на следующих участках:

- 257 км «Чуйского тракта» — н.п. Контошино;

- н.п. Контошино — н.п. Озеро-Красилово;

- 267 км — 258 км «Чуйского тракта».

18 февраля с 20 часов 10 минут до 23 часов 10 минут будет временно ограничено движение от населенного пункта Новокраюшкино до а/д Новокраюшкино-Первомайское.

Водителей просят заранее планировать поездки и приносят им извинения за временные неудобства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Алтайском крае ищут водителя, который сбил двух пешеходов

Один из них умер, второй получил тяжкие травмы. Водитель скрылся с места происшествия, не оказав им помощь (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU