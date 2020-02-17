2020-02-17T15:41:29+03:00
Авто

Военные перекрывают дороги в Алтайском крае

Водителей просят заранее планировать поездки
Анастасия Корягина
Поделиться:
Проезд закрыт.Проезд закрыт.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

17 и 18 февраля в Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют ряд участков на федеральной трассе Р-256 («Чуйский тракт»). Ограничение вводится для всех видов транспорта.

17 февраля движение перекроют с 19 часов 10 минут до 22 часов 10 минут на следующих участках:

- 257 км «Чуйского тракта» — н.п. Контошино;

- н.п. Контошино — н.п. Озеро-Красилово;

- 267 км — 258 км «Чуйского тракта».

18 февраля с 20 часов 10 минут до 23 часов 10 минут будет временно ограничено движение от населенного пункта Новокраюшкино до а/д Новокраюшкино-Первомайское.

Водителей просят заранее планировать поездки и приносят им извинения за временные неудобства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Алтайском крае ищут водителя, который сбил двух пешеходов

Один из них умер, второй получил тяжкие травмы. Водитель скрылся с места происшествия, не оказав им помощь (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Военные перекрывают дороги в Алтайском крае
В Барнауле продают офис в три этажа с итальянской печью и зоной барбекю
К голове приставляют градусники-пистолеты: как девушка из Барнаула живет в китайском карантине
В Барнауле 22 февраля откроется сезон социальных ярмарок
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
В Барнаул на День города прилетят «Стрижи»
Два Алтая вошли в топ-15 самых худших регионов РФ по качеству жизни
В Бийске разыскивают родственников умершего на улице мужчины с одной рукой
Алтайская легкоатлетка выиграла два «золота» на всероссийском соревновании
Алтайский врач скоропостижно умер во Вьетнаме
В Барнауле вырыли котлован под большую поликлинику в новом микрорайоне
В Алтайском крае почти тысяча человек сменили имя ради удачи в жизни
Три тонны некачественного мяса выявили на Алтае
На два месяца в Барнауле перекроют часть улицы
Пожилой паре из Рубцовска снесли уличный туалет и убрали колонку с водой
В Барнауле полицейские поймали двух молодых наркодилерш