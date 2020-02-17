Военные перекрывают дороги в Алтайском крае
17 и 18 февраля в Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют ряд участков на федеральной трассе Р-256 («Чуйский тракт»). Ограничение вводится для всех видов транспорта.
17 февраля движение перекроют с 19 часов 10 минут до 22 часов 10 минут на следующих участках:
- 257 км «Чуйского тракта» — н.п. Контошино;
- н.п. Контошино — н.п. Озеро-Красилово;
- 267 км — 258 км «Чуйского тракта».
18 февраля с 20 часов 10 минут до 23 часов 10 минут будет временно ограничено движение от населенного пункта Новокраюшкино до а/д Новокраюшкино-Первомайское.
Водителей просят заранее планировать поездки и приносят им извинения за временные неудобства.
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ИСТОЧНИК KP.RU