2020-02-14T16:43:23+03:00
Происшествия

В Алтайском крае ищут водителя, который сбил двух пешеходов

Один из них умер, второй получил тяжкие травмы
Анастасия Корягина
Поделиться:
Разыскиваемый Григорий Леонтьев.Разыскиваемый Григорий Леонтьев.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

В Алтайском крае разыскивают водителя, который сбил двоих пешеходов и уехал с места ДТП. Один из них умер, а другой получил тяжкие травмы.

В совершении преступления подозревают 30-летнего жителя села Ая Григория Леонтьева. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, 5 декабря 2019 года в период времени с 0 до 3 часов он ехал на своей Toyota Caldina (госзнак М945АС04) по своему родному селу. На 36 км автодороги он сбил двух 30-летних пешеходов, но не остановился, чтобы помочь, а скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Один из пешеходов от полученных телесных повреждений скончался, второй получил травмы, тяжкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело. Когда сельчанина найдут, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят позвонить по телефону 8 (38537) 22263.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Заринска посадили за преступление, совершенное почти 17 лет назад

Из-за того, что очевидцев произошедшего не было, дело долгое время не могли раскрыть. Добиться правды удалось благодаря дополнительным экспертизам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае ищут водителя, который сбил двух пешеходов
На выходных в Алтайском крае потеплеет до +3 градусов
Денис Ивлев стал новым директором Алтайтурцентра
«ВТБ Мои Инвестиции» признано лучшим инвестиционным приложением в России
Жителя Заринска посадили за преступление, совершенное почти 17 лет назад
В Барнауле вышла книга Вильяма Озолина, посвященная его любимой женщине
Загруженность шоссе Ленточный бор в Барнауле 14 февраля выше обычного
Алтайское предприятие вложит 44 млрд рублей в металлургическую промышленность региона
Выпускников АлтГТУ готов трудоустроить один из крупнейших машиностроительных заводов России
Барнаул хочет получить 25 млрд рублей на новые трамваи и линии для электротранспорта
15 февраля жителей Барнаула приглашают бесплатно покататься на снегоходах
Налог для самозанятых жителей Алтайского края может появиться в 2020 году
ВТБ Лизинг предлагает Ford Transit на льготных условиях
В Бийске набирают популярность собаки, похожие на лютоволка из «Игры престолов»
На создание национального парка «Тогул» могут выделить 20 млн рублей
Лаба-2020: «Ростелеком» поддержал всемирную акцию «Открытая лабораторная» в алтайском вузе
Алтайские моржи подрались в снегу ради хорошей погоды в Москве
В Барнауле девушка выпала с 14 этажа
Федеральное руководство «Единой России» поддержало кандидатуру Франка на пост главы Барнаула
В Алтайском крае увеличилось число онкобольных
Два криминальных авторитета избили и похитили человека
На ледовых переправах в Алтайском крае увеличилась грузоподъемность
Жители подвала из Барнаула намерены вновь поехать на шоу к Гордону
Эльвира Набиуллина ответила на вопрос алтайских журналистов об ипотеке
17-летний парень зарезал своего отчима
Дезинфекцию провели на складе «Почты России» в Барнауле