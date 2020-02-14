В Алтайском крае ищут водителя, который сбил двух пешеходов

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:43:23+03:00

Один из них умер, второй получил тяжкие травмы

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В Алтайском крае разыскивают водителя, который сбил двоих пешеходов и уехал с места ДТП. Один из них умер, а другой получил тяжкие травмы.

В совершении преступления подозревают 30-летнего жителя села Ая Григория Леонтьева. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, 5 декабря 2019 года в период времени с 0 до 3 часов он ехал на своей Toyota Caldina (госзнак М945АС04) по своему родному селу. На 36 км автодороги он сбил двух 30-летних пешеходов, но не остановился, чтобы помочь, а скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Один из пешеходов от полученных телесных повреждений скончался, второй получил травмы, тяжкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело. Когда сельчанина найдут, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, просят позвонить по телефону 8 (38537) 22263.

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Из-за того, что очевидцев произошедшего не было, дело долгое время не могли раскрыть. Добиться правды удалось благодаря дополнительным экспертизам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU