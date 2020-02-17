2020-02-17T15:24:37+03:00
Общество

В Барнауле продают офис в три этажа с итальянской печью и зоной барбекю

За него просят 15 млн 150 тыс. рублей
Анастасия Корягина
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Офис на Змеиногорском тракте.Офис на Змеиногорском тракте.Фото: Avito.ru
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В Барнауле продают офисное помещение, в котором есть итальянская печь для приготовления пиццы. Объект находится на Горе в одном из таунхаусов, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Офис имеет общую площадь 320 кв. м и занимает три этажа. Там находятся кабинеты с оргтехникой и всей необходимой мебелью. На третьем, мансардном уровне имеется печь для выпекания тонкой основы для пиццы. По заверениям собственника, этаж довольно просторный, и при желании здесь можно разместить зону отдыха. При этом кухня для сотрудников находится в отдельном помещении.

Офис на Змеиногорском тракте. Фото: Avito.ru

Офис на Змеиногорском тракте.Фото: Avito.ru

Также у офиса есть собственная деревянная беседка на улице, где можно устроить зону барбекю. Среди других плюсов объекта называют дорогостоящий качественный ремонт, удобный паркинг и круглосуточную охрану, развитую инфраструктуру вокруг и отличную транспортную доступность. За офис просят 15 млн 150 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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