В Барнауле рядом с гостиницей появится новый памятник

16 Февр. 2020 2020-02-16T07:49:05+03:00

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В Барнауле скоро появится новый памятник. В регионе уже стартовал конкурс на лучший эскизный проект в честь строителей.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», макет могут предоставить как студенты, так и дипломированные архитекторы, художники и дизайнеры. Каменная фигура должна отражать в художественных образах достижения строительного комплекса края. Памятник планируют установить в центре города, на пересечении проспектов Строителей и Красноармейского – рядом с главным входом в гостиницу «Барнаул».

- Оценивать работы будет организационный комитет, в состав которого войдут представители Союза строителей, администрации города, Алтайского архитектурно-строительного колледжа, а также ветераны отрасли, - отмечается на портале.

Работы на конкурс принимаются до 10 марта 2020 года по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 68, кабинет 219 (Алтайский архитектурно-строительный колледж).

ИСТОЧНИК KP.RU