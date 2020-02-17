К голове приставляют градусники-пистолеты: как девушка из Барнаула живет в китайском карантине

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:12:59+03:00

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Ирина Шмакова уехала из Барнаула работать в китайский город Нинбо. Как и все жители Китая, она вынуждена жить в условиях карантина, который продолжается уже больше месяца.

Официально Нинбо не закрыт, но все проживающие из-за коронавируса соблюдают меры осторожности. Отменены многие рейсы. Стоимость полета до России ранее была 30 тысяч рублей, после вспышки коронавируса – 130.

Ирина рассказала, что в мессенджере WeChat ежедневно оповещают о количестве заразившихся вирусом и умерших от него. Из этих данных следует, что в городе около 160 случаев заражения, погибших – ни одного. Кстати, в Китае создали интерактивную карту страны, на которой пострадавшие районы окрашиваются в красный цвет.

«Стресса, конечно, много. Поначалу было очень страшно наблюдать постоянный рост количества заразившихся и погибших. Еще страшнее было смотреть на карту – краснота на ней неумолимо расширялась, пока, наконец, не заполнила весь Китай», – признала Ирина. Девушка проживает на территории частной школы, в которой работает, у нее есть возможность гулять, их отпускают в город раз в два дня. В городе закрыто практически все: метрополитен (открыто две ветки), торговые центры, бары, даже некоторые аптеки. В продуктовых магазинах всем вошедшим измеряют температуру специальным градусником в виде пистолета, который приставляют к голове, выдают маски, пишет Политсибру. «Уже больше месяца все безвылазно сидят по домам. Сходил, продукты купил, приготовил и весь день ничего не делаешь. Это ужасно», – рассказывает Ирина.

Также, по ее словам, постоянные паника, страх, ожидание и «ничегонеделание» морально выматывают людей и даже приводят к депрессиям.

Начало учебного года со 2 февраля переносят уже несколько раз. К сожалению, никаких прогнозов по отмене карантина не дается, так как количество заразившихся растет.

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Что касается обстановки в Китае, то там, по словам артистов, нет никакой паники:

- На мой взгляд, ситуация спокойная, в том числе и в аэропортах. Оповещения по улицам делают негромко, ненавязчиво. Продуктовые магазины открыты, полки не пустуют. Люди по возможности сидят дома, как им и рекомендуют (китайцы очень исполнительные). Насильно маски при нас никому не цепляли (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU