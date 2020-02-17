2020-02-17T04:44:01+03:00
Общество

Три тонны некачественного мяса выявили на Алтае

Всем нарушителям направили предписания
Анна СЕМИНА
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Мясной фаршМясной фаршФото: pixabay.com
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По итогам работы в 2019 году специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю выявили на территории региона три тонны некачественных мясных продуктов.

Чаще всего на предприятиях специалисты находили такие нарушения, как неправильное хранение мясной продукции, нарушение требований к маркировке и содержанию производственных помещений.

- По результатам проведенных в 2019 году мероприятий по контролю забраковано и изъято из оборота около трех тонн некачественной мясной продукции, виновные лица привлечены к административной ответственности, - сообщают результаты деятельности в пресс-службе ведомства.

По тем случаям, когда некачественную продукцию завозили в регион из вне, те производители также получили письма и аналогично в известность были поставлены сотрудники местных управлений Роспотребнадзора с требование принять меры и проконтролировать фирмы.

Отметим, всего на территории Алтайского края расположено около трех тысяч предприятий, занимающихся оборотом мяса и продуктов его переработки, в том числе более 200 предприятий, занимающихся исключительно производством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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