Два Алтая вошли в топ-15 самых худших регионов РФ по качеству жизни

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:27:18+03:00

Алтайский край улучшил позицию на один пункт, а Республика Алтай осталась на том же месте

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РИА Новости опубликовало рейтинг российских регионов по качеству жизни за 2019 год. Алтайский край занял в нем 72-е место, улучшив показатель на один пункт, а Республика Алтай снова оказалась в пятерке худших, на 80-м месте.

Всего в рейтинге анализировали 85 субъектов РФ. Первые позиции по-прежнему занимают Москва, Петербург и Московская область.

Состав замыкающих рейтинг регионов практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Общими факторами, влияющими на позиции аутсайдеров, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы.

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов жителей, занятость на рынке труда, жилищные условия, безопасность, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, состояние малого бизнеса, развитие транспорта и освоенность территории.

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Еще весной 2019 года регион находился на 70 месте, а к осени опустился на три позиции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU