2019-12-02T07:59:44+03:00
Экономика

Алтайский край в очередной раз упал в рейтинге зарплат по стране

Этой весной регион находился на 70 месте, теперь он опустился на три позиции
БОРЗОВ Денис
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Средняя зарплата по стране - от 25 до 52 тысяч рублейСредняя зарплата по стране - от 25 до 52 тысяч рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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В интернете опубликовали обновленный рейтинг зарплат по регионам России. В 11 субъектах страны каждый десятый сотрудник получает больше 100 тыс. рублей в месяц, в Алтайском крае этот показатель ровно в 10 раз хуже.

Наш регион оказался в рейтинге на 73-м месте, топ составило информагентство «РИА Новости». В Алтайском крае всего 1,1% работников имеют доход в 100 тыс. рублей и более. В то же время сотрудников с зарплатой ниже 15 тыс. рублей, а это чуть больше МРОТа – 24,6%. Можно сказать, каждый четвертый работающий человек в крае получает чуть больше «минималки». Средняя зарплата после вычета налогов в Алтайском крае почти 22 тысячи рублей, что удручает. Условно говоря, алтайцы не находятся на уровне, близком к бедности. Но если учитывать необходимость покупки зимних вещей, повышенной сезонной платы за ЖКХ, то четверть работников региона буквально у черты.

Лидерами стали Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва, Мурманская и Сахалинская области. Средняя зарплата по России - от 25 до 52 тыс. рублей.

Это весной по данным прошлого рейтинга Алтайский край был на 70-м месте. Тогда соседняя Республика Алтай расположилась выше. В этот раз разрыв между регионами растет, а РА уходит на 61 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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