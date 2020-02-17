2020-02-17T11:22:23+03:00
Происшествия

В Бийске разыскивают родственников умершего на улице мужчины с одной рукой

Пенсионер скончался на автобусной остановке
Анастасия Корягина
Поделиться:
Остановка в Бийске.Остановка в Бийске.Фото: газеты «Бийский рабочий»
Изменить размер текста:

Утром 15 февраля на автобусной остановке в Бийске скончался пенсионер. Местная полиция разыскивает его родственников. Умерший имел особую примету: у него не было одной руки до локтя.

Мужчину нашли мертвым в районе улицы Красноармейской, 35 (около магазина «Аникс»), сообщает портал «Наш Бийск». На вид пенсионеру было около 65 лет, рост 170 см, плотного телосложения, волос седой вьющийся.

Был одет в черную шапку, бежевую куртку, болоньевые черные штаны, черные ботинки. При себе имел рюкзак защитного цвета с дровами, матерчатую сетку с дровами.

Всех, кто что-либо знает о личности погибшего, просят сообщить по телефону 8 (3954) 394-010, 02 либо в ближайшее отделение полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алтайский врач скоропостижно умер во Вьетнаме

Родственникам предстоит организовать доставку тела в Россию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24