Алтайский врач скоропостижно умер во Вьетнаме

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:10:29+03:00

Мужчине было всего 44 года

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15 февраля во время пребывания во Вьетнаме умер 44-летний главный врач городской больницы №1 Рубцовска Игорь Данилюк. По предварительным данным, у мужчины случился инфаркт. Эту информацию «Банкфаксу» подтвердили его коллеги.

Официальную информацию о причинах смерти и дате прощания с медиком пока не дают. Родственникам сначала предстоит организовать доставку тела в Россию.

Игорь Данилюк родился в 1975 году в Рубцовске. Работал заведующим нейрохирургическим отделением рубцовской горбольницы №1, а уже через год занял пост главврача.

Предыдущий руководитель данного медучреждения Владимир Саданов также ушел из жизни преждевременно. Осенью 2010 года, он, а также врач-уролог Игорь Топорков и водитель Валерий Мельникпопали в ДТП на трассе А-349 — их «Волга» столкнулась с трактором. Все трое скончались на месте. Еще два пассажира получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU