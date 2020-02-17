Алтайская легкоатлетка выиграла два «золота» на всероссийском соревновании

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:26:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Легкоатлетка Полина Миллер из Барнаула завоевала две золотых медали молодежного первенства России по легкой атлетике в помещении – на дистанции 400 метров и в эстафете 4х400 метров. Соревнования проходили 13-15 февраля в Санкт-Петербурге, сообщает сайт Алтайского края.

14 февраля девушка пробежала 400 метров за 53,09 секунды. На следующий день бегунья поставила рекорд страны в эстафете 4х400 метров с общим результатом 3:37,49 секунды. Полина выступала в составе команды Краснодарского края параллельным зачетом.

Полина Миллер – мастер спорта по легкой атлетике, она входит в десятку лучших спортсменов нашего региона. В прошлом году девушка победила в первенстве Европы и России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Она является серебряным призеров Всемирных военных игр, победителем и призером Спартакиады учащихся России, призером Кубка России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Барнаульский футбольный матч закончился дракой с приемами дзюдо

Парни подрались из-за удара в лицо. После этого команды играли не в полном составе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU