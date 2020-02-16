2020-02-16T11:32:45+03:00
Спорт

Барнаульский футбольный матч закончился дракой с приемами дзюдо

Парни подрались из-за удара в лицо
БОРЗОВ Денис
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Фото: скрин из видео "Лиги Бро"Фото: скрин из видео "Лиги Бро"
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В субботу, 15 февраля, в спорткомплексе «Темп» состоялся товарищеский матч между «Динамо-Барнаул» и сборной местной «Лиги Бро». Во время игры стычка игроков привела к драке. После этого команды играли не в полном составе.

Во втором тайме игра была действительно товарищеской - 1:1. После этого динамовцам повезло, судья поставил спорный пенальти и команда вышла вперед.

Еще одним неудачным моментом для «Лиги Бро» стала неудачная защита. «Динамо Барнаул» получили классный момент для гола и повели 3:1.

Эти неудачи спровоцировали агрессию игроков. На 83 минуте встречи Роман Сычев очень жестко сыграл против защитника «Динамо» Ярослава Овсянникова, ударив его рукой в лицо. Тот мириться с грубостью не стал и пошел в рукопашную. К дерущимся кинулись все футболисты, завязалась потасовка. Выбежал из тренерского сектора даже наставник «Динамо-Барнаул» Александр Суровцев.

Как сообщает «Алтапресс», в итоге по красной карточке получили оба зачинщика драки. До конца матча забить удалось только «Лиге Бро», но они не смогли догнать динамовцев. Итоговый счет – 3:2.

Драка футбол Барнаул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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