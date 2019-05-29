Молодой врач умер во время дежурства в алтайской больнице

В алтайской больнице в хирургическом отделении во время дежурства умер молодой врач. ЧП произошло 26 мая в городской больнице им. Литвиненко Новоалтайска. Коллеги скончавшегося анестезиолога-реаниматолога уверяют, что у 28-летнего парня не выдержало сердце.

Алексей Тюнин приехал на двухсуточную смену, отработал сутки и отправился в ординаторскую, чтобы хоть немного поспать. Утром его без каких-либо признаков жизни обнаружили коллеги. По их словам, парень просто выгорел физически из-за переработки, постоянного стресса и отсутствия нормального режима отдыха.

Со слов коллег, в последнее время из-за сильной нехватки кадров, врачу приходилось работать по 14-15 суток в месяц. Он был вынужден заступать на двухсуточное дежурство через один отсыпной день. Как пишет инстаграм-паблик «Unusual Crimes Barnaul» со ссылкой на сотрудников больницы, такой режим длился несколько месяцев.

Коллеги Алексея уверяют, у парня были золотые руки, еще во время студенчества его отмечали, как одного из лучших на курсе, в помощи никому никогда не отказывал, несколько раз проводил сложные операции. На сердце никогда не жаловался. У него остались жена и маленький ребенок.

В больнице факт происшествия подтвердили, но от комментариев отказались.

- Я пока ничего не могу рассказывать. Нас проверками замучили, полиция тут, все остальные. Есть кому проверять. Давайте, как все закончится. Поверьте мне, приятного мало, а если еще эту информацию начну рассказывать… Ни на какие вопросы пока отвечать не буду. Не обижайтесь, - сказала заместитель главного врача по медицинской части Наталья Дуга.

Сейчас краевой минздрав по факту проводит внутреннюю проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Из достоверных источников в правоохранительных органах стало известно, что молодой человек мог скончаться от передозировки наркотиков. Такой вывод сделан после осмотра места происшествия. Не исключено, что к переработке его смерть не имеет отношения. Точная причина смерти станет известно после проведения соответствующих экспертиз.