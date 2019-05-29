2019-05-29T09:38:32+03:00
Происшествия

Молодой врач умер во время дежурства в алтайской больнице

Коллеги парня уверяют, он скончался из-за непомерной нагрузки
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Комментарии: comments5
Алексей ТюнинАлексей ТюнинФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В алтайской больнице в хирургическом отделении во время дежурства умер молодой врач. ЧП произошло 26 мая в городской больнице им. Литвиненко Новоалтайска. Коллеги скончавшегося анестезиолога-реаниматолога уверяют, что у 28-летнего парня не выдержало сердце.

Алексей Тюнин приехал на двухсуточную смену, отработал сутки и отправился в ординаторскую, чтобы хоть немного поспать. Утром его без каких-либо признаков жизни обнаружили коллеги. По их словам, парень просто выгорел физически из-за переработки, постоянного стресса и отсутствия нормального режима отдыха.

Со слов коллег, в последнее время из-за сильной нехватки кадров, врачу приходилось работать по 14-15 суток в месяц. Он был вынужден заступать на двухсуточное дежурство через один отсыпной день. Как пишет инстаграм-паблик «Unusual Crimes Barnaul» со ссылкой на сотрудников больницы, такой режим длился несколько месяцев.

Коллеги Алексея уверяют, у парня были золотые руки, еще во время студенчества его отмечали, как одного из лучших на курсе, в помощи никому никогда не отказывал, несколько раз проводил сложные операции. На сердце никогда не жаловался. У него остались жена и маленький ребенок.

В больнице факт происшествия подтвердили, но от комментариев отказались.

- Я пока ничего не могу рассказывать. Нас проверками замучили, полиция тут, все остальные. Есть кому проверять. Давайте, как все закончится. Поверьте мне, приятного мало, а если еще эту информацию начну рассказывать… Ни на какие вопросы пока отвечать не буду. Не обижайтесь, - сказала заместитель главного врача по медицинской части Наталья Дуга.

Сейчас краевой минздрав по факту проводит внутреннюю проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Из достоверных источников в правоохранительных органах стало известно, что молодой человек мог скончаться от передозировки наркотиков. Такой вывод сделан после осмотра места происшествия. Не исключено, что к переработке его смерть не имеет отношения. Точная причина смерти станет известно после проведения соответствующих экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Барнаульское «Динамо» завершило сезон на четвертом месте
Водитель легковушки чудом выжил в жуткой аварии
В Бийске начинают запускать горячую воду
Специалисты изучили оползневые линии в Барнауле
ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
Строители Алтайского края недовольны ценами на государственный заказ
Формы для выпекания хлеба и подносы похитили из столовой в алтайском селе
Джип-спринт и танцевальный марафон проведут в Тальменке на Дельфийских играх
На трассе Барнаул-Новосибирск укладывают тонкослойное защитное покрытие
ВТБ и Фонд развития интернет-инициатив запускают акселератор технологических стартапов
Студент АлтГТУ вошел в двадцатку лучших по итогам Всероссийской олимпиады по приборостроению
«Уральские авиалинии» предлагают привлекательные цены на перелеты во Францию из Москвы и Барнаула
В Алтайском крае проходит ЕГЭ по математике
«Семкам – бой!»: почему не стоит часто увлекаться семечками
На Алтае выросла популярность бесплатного Wi-Fi в селах
Погода на 29 мая 2019 года в Барнауле: +28 градусов
В Барнауле откроют новый завод по утилизации мусора
Новоалтайский тубдиспансер достроят в течение нескольких лет
17-летние парни обнесли частный дом на крупную сумму
Житель Новоалтайска организовал наркопритон
Ирония судьбы по-алтайски: Пьяный парень вломился в чужую квартиру, думая, что это его
Заключенный умер на Алтае во время свидания
Более 150 многоквартирных домов отремонтируют в Алтайском крае
Алтай-Кокс организует детский отдых
Мать, лишенная родительских прав, сбежала с дочерью в неизвестном направлении
На Алтае всем селом спасали корову, которая чуть не утонула в луже
Музей Валерия Золотухина примет участие в международном фестивале